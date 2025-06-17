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Gaziantep sanayisinde konkordato alarmı

Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden olan Gaziantep’te, şirketlerin konkordato başvurularının sonu gelmiyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödemekte güçlük çeken firmalar, son çare olarak konkordato İlanı için 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tutuyor.

Haber Merkezi
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Gaziantep sanayisinde konkordato alarmı
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GAZİANTEP

ALG Tekstil'in ardından, Gaziantep OSB’de bulunan bir tekstil firması hakkında daha konkordato kararı çıktı. Gaziantep OSB 5.Bölgede 2016 yılından bu yana geri dönüşüm elyaf ile iplik üretimi yapan Most Tekstil (Most Akrilik İplik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 1 yıl kesin mühlet kararı verildi.

 

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