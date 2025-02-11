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SGK duyurdu: Emeklilerin zam farkı bugün hesaplara yatırılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farkının 11 Şubat 2025 tarihinden itibaren ödeneceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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SGK duyurdu: Emeklilerin zam farkı bugün hesaplara yatırılıyor
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz" açıklaması yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2025 ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselttik. Yaklaşık 5,6 milyar lira fark ödemesi yapıyoruz Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Buna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilmişti.

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