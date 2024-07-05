Sigara fiyatları 2024: ÖTV zammı yansıdı! Philip Morris, BAT, TT, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu

Sigara fiyatları 2024 ÖTV zammı BAT, TT, Imperial Tobacco, JTI , Philip Morris (PM) gruplarını direkt olarak etkiledi. Gelir İdaresi Başkanlığı konu sigaraya gelen ÖTV zammı hakkında, "Sonuç olarak, son 6 ayda yüzde 19,49 olarak gerçekleşen 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre, sigaralarda 1 pakette 6,49 lira, biralarda 1,51 lira, şaraplarda 7,45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira, benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de 1,41 lira ÖTV artışı olmuştur." açıklamasında bulundu. Peki Marlboro, Kent d range blue, Winston Dark Blue, Marlboro Touch Blue güncel ne kadar oldu? İşte zamlı sigara fiyat listesi..

SİGARA FİYATLARI 2024

Türkiye İstatisk Kurumu'nun 6 Aylık enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra bu verilere bağlı olarak ÖTV zammı da belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkol, sigara, benzin ve otogaz gibi kalemlerde yüzde 19,49 ÖTV zammı geldiğini duyurdu. Böylelikle sigaralara 1 pakette 6,49 lira zam geldi. Böylelikle BAT, TT, Imperial Tobacco, JTI , Philip Morris (PM) gruplarının fiyatları güncellendi.

PHILIP MORRIS SİGARA GRUBU FİYATLARI 2024

Marlboro Edge Fiyatı: 65 TL

Marlboro Edge Blue/Sky Fiyatı: 65 TL

Marlboro Touch Fiyatı: 66 TL

Marlboro Red/Touch Fiyatı: 67 TL

Parliament Aqua Blue Slims Fiyatı: 70 TL

Parliament Fiyatı: 69 TL

Parliament Midnight Blue Fiyatı: 67 TL

Murratti Rosso Fiyatı: 65 TL

Murratti Blu Fiyatı: 64 TL

Lark Fiyatı: 64 TL

Chesterfield Fiyatı: 63 TL

L&M Fiyatı: 63 TL

Marl… Roll 50 Fiyatı: 80 TL

BAT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent D Line Blue, Grey: Fiyatı: 65 TL

Kent D Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: Fiyatı: 61 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: Fiyatı: 60 TL

Kent Slims: Fiyatı: 67 TL

Rothmans: Fiyatı: 57 TL

Tekel 2000: Fiyatı: 56 TL

Tekel 2001: Fiyatı: 60 TL

Viceroy: Fiyatı: 60 TL

Pall Mall: Fiyatı: 61 TL

Maltepe & Samsun: Fiyatı: 61 TL

JTI SİGARA FİYATLARI 2024 NE KADAR?

Winston Dark Blue & Deep Blue Fiyatı: 71 TL 8 lira zam geldi

Winston Slender Fiyatı: 72 TL 9 lira zam geldi

Winston Fiyatı: 75 TL 10 lira zam geldi

Winston Slims Fiyatı: 78 TL 10 lira zam geldi

Winston Xsence Fiyatı: 80 TL 10 lira zam geldi

Camel Slender Fiyatı: 67 TL 8 lira zam geldi

Camel Deep Blue Fiyatı: 68 TL 7 lira zam geldi

Camel Black & White Fiyatı: 68 TL 7 lira zam geldi

Camel Yellow & Brown Fiyatı: 73 TL 9 lira zam geldi

LD Slims Fiyatı: 68 TL 9 lira zam geldi

LD Fiyatı: 68 TL 9 lira zam geldi

Monte Carlo Slender Fiyatı: 67 TL 9 lira zam geldi

Monte Carlo Fiyatı: 67 TL 9 lira zam geldi

Camel Yellow 100 /Gram) Fiyatı: 145 TL 5 lira zam geldi