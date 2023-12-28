Sigara vergilendirilmesine ‘enflasyonla mücadele’ ayarı: Vergi oranı düştü, maktu vergi tutarı arttı

Hüseyin GÖKÇE

Enflasyon sepeti içindeki payı yüzde 4 civarında olan tütün mamullerinin vergilendirmesinde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaranın satış fiyatı üzerinden alınan vergi oranı yüzde 63’ten yüzde 57’ye düşürüldü. Buna karşılık 1 paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 1.1043 liradan, 4.8058 liraya çıkarıldı. Aynı kararda, maktu ve asgari maktu vergilere yılbaşında gelmesi gereken otomatik artışın da yapılmaması hükme bağlandı.

EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre 50 liraya satılan bir sigaradan alınan vergi tutarı 31.5 liradan, 28.5 liraya düşürüldü. Buna karşılık 1 paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 3 lira 70 kuruş artırılarak 1.10 liradan, 4.80 liraya çıkarıldı.

Aynı kararda sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarında da yüksek oranlı artış yapıldı. Asgari maktu vergi tutarı, sigara satış fiyatı ne olursa olsun ödenmesi gereken en az vergi tutarını gösteriyor. Bu kalemde 1 paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı 22.22 liradan, 28.49 liraya çıkarıldı.

Yeni asgari maktu vergi tutarı, bugün 50 liraya satılan sigaranın yüzde 57’lik yeni vergi oranlarına göre yapılacak vergi kesintisiyle aynı tutara getirildi.

Sigara zamlarının enflasyona etkisi azalacak

Öte yandan bu düzenlemeyle birlikte sigara üreticilerinin olası maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtma oranı da(çapan etkisi) değişmiş oldu. Düzenleme yapılmadan önce sigara maliyetlerindeki (tütün, enerji, işçilik vs) 1 liralık artışın satış fiyatına olan etkisi 7.5 liradan 5.2 liraya düşürüldü.

Otomatik artış yapılmayacak

Düzenlemeyle birlikte, sigaradan alınan asgari maktu ve maktu vergi tutarlarına, geriye dönük 6 aylık enflasyonun otomatik yansıtılmasını öngören kararın da uygulanmaması hükme bağlandı. Yıl içinde alınan bir kararla alkollü içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergilerin, 6 ayda bir enflasyon oranında artırılması öngörülmüş, Cumhurbaşkanına bu artışları uygulamama konusunda yetki verilmişti.