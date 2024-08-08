  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sigaraya bir zam daha: En ucuz sigarası 62 TL, en pahalısı 77 TL oldu
Takip Et

Sigaraya bir zam daha: En ucuz sigarası 62 TL, en pahalısı 77 TL oldu

Sigaraya yapılan zamlara bir yenisi eklendi. Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubu da zam yaptı. Zamlarla birlikte gruptaki en ucuz sigara 62 TL'ye, en pahalı sigara ise 77 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sigaraya bir zam daha: En ucuz sigarası 62 TL, en pahalısı 77 TL oldu
Takip Et

Son dönemde artan ÖTV ile başlayan zam dalgası, tütün ürünlerinin fiyatlarını sürekli arttırdı. Tütün şirketleri birbiri ardına yeni fiyat listelerini açıklarken, geçtiğimiz günlerde üç büyük sigara şirketi zam yapmıştı. Bu şirketlere Imperial Tobacco da eklendi.

Imperial Tobacco'dan yeni fiyatlar

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından duyurdu. Dündar, "İmperial Tobacco sigaraya zam geldi Sigara çeşitlerine zam yağmuru devam ediyor" dedi.

En ucuz ve en pahalı sigaralar ne kadar oldu?

Zam sonrası Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 62 TL olurken, en pahalı sigara ise 77 TL'ye çıktı.

Peş peşe zam: En ucuz ve en pahalı sigara (Philip Morris, JTI, BAT... Ağustos 2024 sigara fiyatları)Peş peşe zam: En ucuz ve en pahalı sigara (Philip Morris, JTI, BAT... Ağustos 2024 sigara fiyatları)Ekonomi
Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Bir TÜİK klasiği...Bir TÜİK klasiği...Ekonomi

 

Ekonomi
Gözler bugün açıklanacak enflasyon raporunda: Yıl sonu enflasyon tahmini ne olacak?
Gözler bugün açıklanacak enflasyon raporunda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Türkiye'ye yatırım mı yapacak? Çinli otomotiv devi Chery'den Türkiye açıklaması: Doğru bir lokasyon
Çinli otomotiv devi Chery'den Türkiye açıklaması
Açık pozisyon hortladı, Mayıs 2024 itibariyle -115 milyar dolara yükseldi
Açık pozisyon hortladı, Mayıs 2024 itibariyle -115 milyar dolara yükseldi
“Pazartesi ne yaşadık?” Bilen var mı?
“Pazartesi ne yaşadık?” Bilen var mı?
Enflasyon ve hesaplama tartışmaları
Enflasyon ve hesaplama tartışmaları