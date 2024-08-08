Sigaraya bir zam daha: En ucuz sigarası 62 TL, en pahalısı 77 TL oldu
Sigaraya yapılan zamlara bir yenisi eklendi. Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubu da zam yaptı. Zamlarla birlikte gruptaki en ucuz sigara 62 TL'ye, en pahalı sigara ise 77 TL'ye yükseldi.
Son dönemde artan ÖTV ile başlayan zam dalgası, tütün ürünlerinin fiyatlarını sürekli arttırdı. Tütün şirketleri birbiri ardına yeni fiyat listelerini açıklarken, geçtiğimiz günlerde üç büyük sigara şirketi zam yapmıştı. Bu şirketlere Imperial Tobacco da eklendi.
Imperial Tobacco'dan yeni fiyatlar
Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından duyurdu. Dündar, "İmperial Tobacco sigaraya zam geldi Sigara çeşitlerine zam yağmuru devam ediyor" dedi.
İmperial Tobacco sigaraya #ZamGeldi— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 7, 2024
Sigara çeşitlerine zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/ND70k2Vcz1
En ucuz ve en pahalı sigaralar ne kadar oldu?
Zam sonrası Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 62 TL olurken, en pahalı sigara ise 77 TL'ye çıktı.