Sigaraya bir zam daha: En ucuz sigarası 62 TL, en pahalısı 77 TL oldu

Son dönemde artan ÖTV ile başlayan zam dalgası, tütün ürünlerinin fiyatlarını sürekli arttırdı. Tütün şirketleri birbiri ardına yeni fiyat listelerini açıklarken, geçtiğimiz günlerde üç büyük sigara şirketi zam yapmıştı. Bu şirketlere Imperial Tobacco da eklendi.

Imperial Tobacco'dan yeni fiyatlar

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından duyurdu. Dündar, "İmperial Tobacco sigaraya zam geldi Sigara çeşitlerine zam yağmuru devam ediyor" dedi.

İmperial Tobacco sigaraya #ZamGeldi

Sigara çeşitlerine zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/ND70k2Vcz1 — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 7, 2024

En ucuz ve en pahalı sigaralar ne kadar oldu?

Zam sonrası Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 62 TL olurken, en pahalı sigara ise 77 TL'ye çıktı.