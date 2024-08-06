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Bir sigara grubuna daha zam geldi

BAT sigara grubuna 7 Ağustostan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Dün Philip Morris ve JTI grubunda yer alan sigaralara gelen zammın ardından bugün de BAT sigara grubuna zam geldi. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor." ifadesini kullandı.

En pahalı sigara 85 TL oldu

Gelen zammın ardından markanın en ucuz sigarası 64 lira oldu. En pahalı sigara ise 85 liraya kadar çıktı.

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