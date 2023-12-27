Sigorta şirketlerinin prim üretimi yüzde 112,6 arttı

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre, 2023 yılı Kasım sonu itibarıyla prim üretimi yüzde 112,6’lık artışla 415 milyar 615,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 195 milyar 478,3 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Prim üretiminin 365,4 milyar TL olan bölümü hayat dışı, 50,3 milyar TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi. Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 87,9 olurken, hayat sigortasında yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 86,3, hayat sigortalarının payı yüzde 13,7 seviyesindeydi.

Hayat dışı sigorta üretim büyüklüğü yıllık yüzde 116,74 artarken, hayat sigortasında artış yüzde 87,1 oldu. Kasım sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109,2 artışla 20 milyar 734,9 milyon TL'ye ulaştı.