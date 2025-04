Simide zam yolda: 20 lira olmasını bekliyoruz

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu belirtti. Delibaş, önümüzdeki aylarda simidin 20 liraya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Simit üreticilerinin her satışta zarar ettiğini dile getiren Delibaş, bu açığın çay ve poğaça satışlarıyla telafi edilmeye çalışıldığını ifade etti. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurulara henüz yanıt gelmemesinin sektördeki sıkıntıları derinleştirdiğini de vurguladı.

Delibaş, simit fiyatlarına yapılan zammın, işçi ücretlerinin karşılanabilmesi, hammaddelere gelen zamlara ve kiraya yapılan artışa bağlı olarak gerekli olduğunu belirtti.

Delibaş konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Biz, ilkokul çocuklarının simide, poğaçaya ulaşabilmesi için kendimizden bir fedakarlık yaptık. Simidin maliyeti normalde 18 lira 80 kuruş. KDV ile 20 liranın üzerine çıkıyor. Yani simitçi, her sattığı simitten 5 lira zarar ediyor. Tabii ki ham maddelere gelen zammları biz de simit fiyatlarına yansıtmak zorundayız. Ticaret Bakanlığına yazılarımızı yazdık. Önümüzdeki aylarda simitin 20 lira olmasını bekliyoruz.

Şu an simitten para kazanılabilmesi için, bir işletmenin hayatını devam ettirebilmesi için simit fiyatının 30 lira olması gerekiyor. Çünkü şu an simitin satışı 15 lira diyoruz ama maliyeti 20 lira. Neden 30 lira olmasını istiyoruz? Çünkü simitçi her sattığı simitten zarar ediyor. Zararı da çaydan, poğaçadan karşılıyor. Bakanlıkla da bu konuda sürekli görüşüyoruz. Şu an siyasete kurban olmuş bir meslek var. Biz onun ceremesini çekiyoruz. İnşallah siyasetçiler düzgün siyaset yapar, biz de bu düzenden kurtuluruz."