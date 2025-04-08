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Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, 9 kanalı RTÜK'e şikayet etti

İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonlarının ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Berat Kaya, RTÜK'e başvuru yaparak 9 televizyon kanalı için harekete geçirilmesini istedi. 

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, 9 kanalı RTÜK'e şikayet etti
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İBB Başkanlığı ve İBB iştiraklerinin Akit TV, Haber Global, A Haber, TV 100, Habertürk, TGRT Haber, CNNTÜRK, TRT Haber, Kanal 7 tarafından hedef alındığı belirtilen başvuruda, "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz" maddesi hatırlatıldı. 

RTÜK’ün kanun kapsamında doğan görev, yetki ve sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi.

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