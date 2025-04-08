Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, 9 kanalı RTÜK'e şikayet etti

İBB Başkanlığı ve İBB iştiraklerinin Akit TV, Haber Global, A Haber, TV 100, Habertürk, TGRT Haber, CNNTÜRK, TRT Haber, Kanal 7 tarafından hedef alındığı belirtilen başvuruda, "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz" maddesi hatırlatıldı.

RTÜK’ün kanun kapsamında doğan görev, yetki ve sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi.