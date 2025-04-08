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THY'nin Yunanistan seferlerine grev engeli

Yunanistan'da yarın gerçekleşecek olan genel grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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THY'nin Yunanistan seferlerine grev engeli
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Türk Hava Yolları (THY), 9 Nisan'da Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle Atina ve Selanik'e planlanan seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın planlanan Yunanistan seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, "Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Atina/Atina-İstanbul TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850. İstanbul-Selanik/Selanik-İstanbul TK1881, TK1882, TK1893, TK1894. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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