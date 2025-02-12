Site aidatları ev kiralarını solladı! Borçlar nedeniyle icra takipleri arttı

İstanbul'da kiralar kadar aidatlar da çok konuşuluyor. Fahiş kiraların ardından şimdi de sitelerde oturanların başı kiraları aşan aidatlarla dertte. Bazı sitelerin aidatları neredeyse bir ev kirasına denk gelmeye başladı. Uzmanlar, usulsüz aidat artışları ve kiracının sorumluluğunda olmayan ek ödemeler için vatandaşları uyarıyor.

Zamlarla birlikte aidatlar neredeyse yüzde 100 zamlandı

NTV’den Sena Kiper Sıtacı’nın haberine göre, ocak ayında çoğu site, rezidans ve apartmanlarda aidatların zam oranları yüzde 25'den başlıyor yüzde 100'e kadar çıkıyor.

Bazı villa sitelerde aidatlar 50 bin lirayı geçiyor

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kat mülkiyeti hukukuna göre aidatlarda bir üst sınır yok. Bogaz hattındakı bazı villa sitelerde 50-55 bin lira üzerinde aidatlar var." dedi.

Kiraz, "Güvenlik görevlileri, teknik elemanlar bahçıvanlar, havuz giderleri... Bir rezidansın 45 bin lira, baska bir site aylık 25 bin lira, normal bir site belki 5 bin lira aidat alıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

Ödenmeyen aidatlar mahkemeye taşındı

Ödenmeyen aidatlar da son dönemde mahkemelere taşınmaya başladı. Aidat borçları nedeniyle icra takiplerinin arttığı belirtiliyor.

“Lüks hizmetin bedelini ödemek zorunda değilsiniz”

Uzmanlara göre ortak alanlar dışında hiç kimse lüks hizmetin bedelini ödemek zorunda değil. Usulsüz aidat artışında da genel kurula itiraz yapılması gerekiyor.

Kiraz, "Bir sitede örneğin bebek bakım odası yapmak istedi yönetim. Mesela buna apartmanda ve sitede oturan evli olmayan çocuğu olmayan kişinin katılma zorunluluğu yok mesela, bu bir lüks harcama, ödemeyebilir." dedi.

Genel kurula katılmayan kat malikleri ise fahiş aidatlarla ilgili 6 ay içinde sulh hukuk mahkemesine dava açabilir.