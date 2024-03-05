Skoda Türkiye Distribütörü Yüce Auto A.Ş'den çalışanlarına 29 maaş ikramiye

Skoda’nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bu yıl çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi.

Geçen yıl çalışanlarına 25 maaş ikramiye vermesiyle gündem olan Yüce, bu yıl çıtayı biraz daha yükseltti.

Patronlar Dünyası‘nın haberine göre; Yüce ne enflasyon, ne yüksek maliyet, ne döviz kuru dinlemedi. Geçen yıl verdiği ikramiyenin de üzerine çıktı, çalışanlarına erken bayram yaşattı.

29 maaş ikramiyesi henüz bayram gelmeden dün çalışanların hesabına yattı.

Verdiği ikramiyelerle gündeme gelmek istemeyen Yüce, daha önce “Lütfen bana bundan sonra ne kadar ikramiye verdiğimi sorma. Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim” demişti.

Ahmet Yüce kimdir?

1957 yılında İstanbul’da doğdu. 1977 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Yüce, 1977 yılından bu yana Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.