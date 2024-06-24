SON DAKİKA: Ankara'da kritik görüşme: CHP heyeti Bakan Şimşek'le görüşüyor: Masada ücretler var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

2 ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'in yer aldığı CHP heyetinin ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı "vergi reformu" paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP'li kurmaylar ayrıca "acil önlem alınması gereken konular" olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e sunacak. Görüşmeye ilişkin konuşan CHP'li Yalçın Karatepe, "Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarını da gündeme getireceklerini belirten Karatepe, "Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz" dedi. Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.

Toplanti kararı Erdoğan-Özel zirvesinde alınmıştı

Şimşek'in CHP heyeti ile görüşme kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı. CHP'li heyet daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.