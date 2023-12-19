Son dakika... Araç sahipleri dikkat: Benzine büyük zam yolda (19 Aralık güncel akaryakıt fiyatları)
Son dakika haberi... Akaryakıttaki indirimler kısa sürdü. 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruş zam bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İndirim kısa sürdü
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 32,93 TL
Motorin fiyatı: 35,43 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 32,98 TL
Motorin fiyatı: 35,49 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 33,68 TL
Motorin fiyatı: 36,15 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 33,78 TL
Motorin fiyatı: 36,31 TL