Son dakika... Cari denge 6 ay sonra açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) 2024 yılı kasım ayına yönelik cari denge verileri açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı kasım ayında 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 3 milyar 443 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren net hata noksan kalemi ise, kasım ayında 1,5 milyar dolar açık verdi ve 11 aylık dönemde açık 15,8 milyar dolar oldu.

Cari denge aralıksız 5 ay fazla vermişti

Cari denge haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında fazla vermiş ve böylelikle önemli veride 5 yıl sonra ilk kez, üst üste 5 ay fazla görülmüştü.

Yıllık bazda 7,4 milyar dolar açık

Yıllıklandırılmış verilere göre, kasım ayında cari açık 7,4 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 54,6 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 60,9 milyar dolar ve 565 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 14,3 milyar dolar açık verdi.

Seyahat kaleminden sağlanan gelir 2,6 milyar dolar

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, bu ay 3 milyar 725 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla, 1 milyar 338 milyon dolar ve 2.630 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi ise, 1 milyar 442 milyon dolar net çıkış kaydetti.

2024 yılı Kasım ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar, 4,2 milyar dolar, net portföy yatırımları 14,1 milyar dolar ve krediler 24,6 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 8 milyar dolar, ticari krediler 4,9 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası net rezerv artışı 4 milyar dolar oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 582 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.139 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 557 milyon ABD doları artmıştır.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 196 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 194 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir.

Portföy yatırımları Kasım ayında 1.229 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 39 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 1.645 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 402 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 585 milyon ABD doları ve 430 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay diğer sektörler 146 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3.226 milyon ABD doları ve 174 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 2.389 milyon ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredilerden ve 837 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklanmıştır. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 736 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 476 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 260 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 1.327 milyon ABD doları net artış olmuştur."