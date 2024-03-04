Son dakika... Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mart ayı kira artış oranları belli oldu. İşyerleri için mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi.
TÜİK, şubat ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 oldu.
Kirada tavam zam oranını belirlemek için kullanılan on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 55,91 oldu. İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor.
Mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55,91 olarak uygulayacak.
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.