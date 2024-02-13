Son dakika... Motorine büyük zam geldi (13 Şubat güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da değiştiriyor. Motorine 2 lira 56 kuruşluk zam geldi. Söz konusu artış pompa satış fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatı 45 TL'yi geçti. Peki, 13 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Geçen hafta petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 yükseldi.
Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansırken benzin fiyatlarında değişiklik olmadı. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 45 TL'yi geçti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39.34 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 44.27 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39.43 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 44.34 TL
Ankara'da benzin fiyatı: 40.13 TL
Ankara'da motorin fiyatı: 45.1 TL
İzmir'de benzin fiyatı: 40.34 TL
İzmir'de motorin fiyatı: 45.31 TL