Son dakika... Motorine büyük zam geldi (13 Şubat güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Geçen hafta petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansırken benzin fiyatlarında değişiklik olmadı. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 45 TL'yi geçti.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39.34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 44.27 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39.43 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 44.34 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 40.13 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 45.1 TL

İzmir'de benzin fiyatı: 40.34 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 45.31 TL