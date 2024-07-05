SON DAKİKA: Yatırım teşvik belgesiyle Çin'den otomobil ithalatı ek vergiden muaf tutuldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

Karar bugün yürürlüğe girdi.

Çin menşeili otomobillere yüzde 40 ek vergi getirilmişti

Geçen ay Resmi Gazete'de yayınlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Çin menşeli otomobillerden yüzde 40 ek vergi alınması kararı alınmıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti:

"Yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurtiçinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında “İthalat değerinin %40’ı veya 7.000 ABD Dolar/adetin yüksek olanı uygulanır” şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır."