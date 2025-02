Son yılların en verimli sezonu! Hamsi tahtını bırakmıyor

Takip Et

1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılan balıkçıların zorlu mesaisi sürüyor. Av sezonunun ilk günlerinde Karadeniz sularında bol şekilde palamut avlayan balıkçılar şimdilerde ise hamsinin peşinden gidiyor. Son yılların en verimli av sezonu yaşayan balıkçıların yüzü hem palamuttan hem de hamsiden gülerken, 15 Nisan’a kadar sürecek av sezonunda tezgahlardaki çeşitlilik vatandaşların ilgisini çekiyor.

Balık fiyatları ne kadar?

İstavrit 100-125 TL, mezgit 150-200 TL, barbon 200 TL, hamsi ise 150 Tl’den tezgahlardaki yerini alırken, balıkçı Gökmen Aydın, son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirterek "Sezon şu an fena değil normal. Hamsi 150 TL, istavrit 100 TL, mezgit 150-175 TL şu an fiyatlar normal. Ramazan geliyor. İnşallah o zaman da balık bol olur da vatandaş tüketir. Vatandaş palamuta nasıl ilgi gösteriyorsa hamsiye de ilgi gösteriyor. Palamut ve hamsi yiyemedim diyen yalan konuşur. Tezgâhtaki hamsi Giresun’dan Hopa’ya kadar olan bölgelerden geliyor. Havalar soğumaya başlıyor. O nedenle hamsi tezgâhtaki yerine korur. Şu an tezgâhtaki hamsinin iriliği yeterli. Bundan daha iri hamsi Marmara hamsisi olur. Sezon bitimine kadar inşallah böyle devam eder. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu yıl hamsi ve palamutun daha fazla olduğunu görüyoruz" dedi.

"Son yılların en verimli sezonu yaşanıyor"

Balıkçı Aziz Özsandıkçı ise hamsi sezonunun bu sene verimli geçtiğini kaydederek "Taze hamsi 200 TL, şoklu hamsiler 150 TL’den satışa sunuluyor. Yavaş yavaş sezonun sonu geldi diyebiliriz. Şuanda tezgahta Karadeniz hamsisi var. Palamut sezonu bitti diyebiliriz. Verimli geçti. 2-3 ay gibi bir süre av yapıldı. Beklenilenden fazlaydı. Şuanda tezgâhtaki palamutlar şoklu. Bize göre balıkçılar bu sezon iyi geçti. Barbun, mezgit, istavrit, sargan, çinekop gibi balıklar da var. Hemen hemen aranan tüm çeşitler mevcut. Vatandaş ucuz balığa yöneliyor. İstavrit şu anda 100-125 TL arasında satılıyor. En çok o tercih ediliyor. İnşallah Ramazan’ı da böyle çıkartacağız. Zaten 1 Nisan’da yasak gelecek. Son yılların en verimli sezonu yaşanıyor" ifadelerini kullandı.