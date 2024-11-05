S&P Direktörü Gill: Türkiye'de reel ücretler gerileyecek

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, konuk olduğu Bloomberg HT yayınında, Türkiye'nin kredi notunda yükseliş ve son açıklanan ekim ayın enflasyon verileriyle ekonomiyi değerlendirdi.

S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi ve kredi notu görünümünün "durağan" olarak belirlemesine yönelik Gill, not artırımında Türkiye’nin yurt dışındaki görünümünün etkili olduğunu belirtirken, rezervlerdeki iyileşmenin de değerlendirmede önemli olduğunun altını çizdi.

Gill, Türkiye’nin cari açığının çok sert bir şekilde daraldığını gördüklerini belirtirken, “Bütün bunlar şuna işaret ediyor: İstikrar programı ve TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası başarılı bir şekilde işe yarıyor. Hane halklarını da dolarizasyondan çıkarıp tasarruflarını TL’de yapma konusuna yönlendirmiş durumda. Bu da ekonominin normalleşmesi için çok önemli” dedi.

Asgari ücrette artış beklentisi yüzde 30

Gill, enflasyonda düşüş için en zor kısmın hala gelmediğini belirtirken, enflasyonu tek haneye indirmenin birkaç yıl süreceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) “Sıkı para politikasının devam etmesi gerekecek” diyen Gill, reel ücretlerde gerileme olacağını da öngördü.

2027’den önce enflasyonda tek hane beklemediklerini söyleyen Gill, “TCMB’nin gelecek yılın şubat ayından önce faiz indirimi yapmasını beklemiyoruz. Asgari ücret artış beklentimiz yaklaşık yüzde 30. Ekonominin bu yıl yüzde 3,1, 2025'te yüzde 2,3 büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.