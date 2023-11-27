S&P Global: Küresel ısınmaya uyum sağlanamaması küresel ekonomi üzerinde risk

S&P Global, ülkelerin farklı türdeki iklim tehlikelerine karşı potansiyel maruziyeti ve hazırlıklılığı hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan "GSYH Kaybı: Fiziksel İklim Risklerinin Potansiyel Etkileri" araştırmasını yayımladı.

Araştırmada 137 ülkenin iklim değişikliğinin fiziksel etkilerinden kaynaklanan ekonomik kayıplara maruz kalma potansiyelini incelemek için dört iklim senaryosunun kullanıldı.

Bu tehlikelerle ilgili ortalama tarihsel kayıp oranlarını kullanarak, ekonomik çıktının ve nüfusun yedi iklim tehlikesine maruz kalma potansiyelinin haritalandırıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca ülkelerin bu olaylara uyum sağlamaya ve bu olaylardan sonra toparlanmaya hazır olup olmadıklarının değerlendirildiği de kaydedildi.

Açıklamada, araştırmanın sonuçlarının GSYH kaybının ülkelerin, özellikle de orantısız şekilde maruz kalan ve kalıcı kayıpları önleme konusunda daha az yetenekli olan düşük gelirli ülkelerin uyum planlarını test edeceğini gösterdiği aktarıldı.

Bileşik iklim olaylarının artan olasılığının iklim zorluklarını da artırdığına değinilen açıklamada, doğrusal olmayan dinamikleri anlamanın her ülkenin karşılaştığı spesifik risklerin değerlendirilmesi açısından hayati önem taşıdığı ve politika yapıcıların daha hedefe yönelik politikalar izlemesine yardımcı olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, iklim tehlikelerinin etkileri kötüleştikçe artan uyum maliyetlerinin finansmanının, yüksek faiz oranlarının olduğu bir ortamda daha zor hale gelebileceği ve bunun da gelişmekte olan ülkelerin uyum uygulamalarına başka bir engel ekleyebileceğine işaret edildi.

Küresel ısınmaya uyum sağlanamaması halinde oluşabilecek kayıplara işaret edilen açıklamada, "2050 yılına gelindiğinde küresel ısınma 2 derecenin çok altında kalmazsa, buna uyum sağlanamadığı takdirde her yıl dünya GSYH'sinin yüzde 4,4'ü kaybedilebilir." ifadesi kullanıldı.