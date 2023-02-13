S&P: Türk çelik sektöründe ciddi problem yok

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk çelik üreticileri üretime en kısa zamanda yeniden başlamayı hedefliyor.

Depremin yaşandığı bölgedeki Türk çelik işletmeler, depremlerin ardından hasarı değerlendirmek ve kurtarma çalışmalarına odaklanmak için üretimi ve sevkiyatı durdurmuştu.

S&P Global'ın raporunda belirttiğine göre, bir Türk çelik üreticisi, hasar tespitlerinin ardından üretimin yakında yeniden başlayabileceğini söylerken, bir başkası üretici fabrikada üretime yeniden başlamayı engelleyecek kayda değer bir hasar tespit edilmediğini söyledi.

Yayımlanan raporda başka bir Türk çelik üreticisi ise daha karamsar bir tablo çizerek, yapılan değerlendirmelerin ardından üretimin başlacağı tarihin netleşebileceğini belirtti.

Bölgede bulunan İskenderun Liman'ı gibi ihracat kanallarının bazılarının zarar görmesiyle ortaya çıkan altyapı problemleri endişe yaratmıştı. Konuya dair S&PGlobal Commodity Insights'a değerlendirmede bulunan bir yönetici bölgedeki altyapı ve üstyapılarda meydana gelen kayda değer hasar nedeniyle sevkiyat sorunlarının bir süre daha devam edebileceğini söyledi.