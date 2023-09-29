S&P, Türkiye'nin görünümünü yükseltti

S&P Global, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti. Piyasalardaki beklenti de kredi notunun "B" olarak teyit edileceği, görünümün "durağan"a yükseltileceği yönündeydi. Fitch de 8 Eylül'de Türkiye’nin kredi notunu görünümünü yükseltmişti.

S&P, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibi aşırı ısınmış bir ekonomi, büyük ikiz açıklarla, yüksek enflasyonla ve hızlı para artışıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ekonomiyi enflasyondan arındırmak ve doları düşürmek amacıyla Merkez Bankası, yeni liderlik altında, bir haftalık referans repo faiz oranını Haziran ayından bu yana 21,5 puan artırarak yüzde 30'a yükseltti. Mali bozulmayı dengelemek için Hazine dolaylı vergileri uygulamaya koydu." hatırlatması yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla 2026 yılına kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara ve daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyebileceğine inandığını ifade etti.

S&P, olumsuz senaryosunda potansiyel olarak para birimindeki değer kaybının azalmaması ve enflasyonla mücadele politikalarının tersine çevrilmesiyle bağlantılı olarak Türkiye'nin finansal istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskının yoğunlaşması halinde, görünümü olumsuza çevirebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Bu aynı zamanda hükümetin finansman maliyetlerinde hızlı bir artış, daha büyük tekrarlanan bütçe açıkları veya bankacılık sisteminin şarta bağlı yükümlülüklerinin kristalleşmesi yoluyla da meydana gelebilir. Para otoritesinin bağımsızlığına siyasi müdahale, ekonomik uyumu engelleyebilir, döviz kuru ve enflasyon sonuçlarını kötüleştirebilir ve kamu maliyesi ile notları olumsuz etkileyebilir. " denildi.

Olumlu senaryoda, para ve finans sektörü politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde, görünümün "pozitif"e çevrilebileceği belirtildi. Bu senaryoya göre, Türkiye'nin genel dış pozisyonu iyileşerek nota fayda sağlayabilecek.

Kurum, ileriye dönük olarak, hane halkı tasarruf tamponlarının aşındırılması ve döviz kurundaki dalgalanmanın devam etmesi nedeniyle ihracat pazarlarının zayıflamasıyla tüketimin yavaşlamasını bekliyor. Buna bağlı olarak, 2023 yılı için GSYH büyümesinin yüzde 3,5'e yavaşlayacağı, ardından 2024'te yüzde 2,3'e düşeceği tahmin edildi.