SPK'dan 10 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, Kurul, Sasa Polyester'in 535, 5 milyon liralık tahsisli sermaye artırımına onay verdi.

Oyak Çimento'nun 3,6 milyar liralık, Europen Endüstri'nin 1,3 milyar liralık, Alkim Kağıt'ın 551,2 milyon liralık, Alkim Alkali Kimya'nın 150 milyon liralık, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 264 milyon liralık, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 714,7 milyon liralık, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1,8 milyar liralık, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2,5 milyar liralık, CW Enerji'nin 876,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Türk Telekomünikasyon'un 7,5 milyar liralık, Inveo Yatırım Holding'in 1 milyar liralık, Birikim Varlık Yönetim'in 1,5 milyar liralık, Q Yatırım Bankası'nın 1,4 milyar liralık, QNB Yatırım Menkul Değerler'in 4 milyar liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 20 milyar liralık, İş Finansal Kiralama'nın 10 milyar liralık, Yıldızlar İnşaat'ın 500 milyon liralık, Adel Kalemcilik'in 1,2 milyar liralık, Koç Fiat Kredi Finansman'ın 660 milyon liralık, Parafinans Faktoring'in 305 milyon liralık, Turkcell İletişim Hizmetleri'nin 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

77 internet sitesine erişim engeli kararı

SPK, Pasha Yatırım Bankası'nın 1 milyar 250 milyon liralık, TF Varlık Kiralama'nın 15 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama'nın 3 milyar 250 milyon liralık, AB Sukuk Varlık Kiralama'nın 50 milyon liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusunu onayladı. Allianz Hayat ve Emeklilik'in emeklilik yatırım fonunun kuruluşuna izin verildi.

Kurul, 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 2,3 milyon lira idari para cezası verirken, 1 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 77 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.