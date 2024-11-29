Bütün illerde devlet stadyum yaparken, Bursa’da Belediye 170 milyon dolar yatırmış

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in İstanbul’da düzenlediği sohbet buluşmasındaTeoman Hünal, sözü Bursaspor’dan açtı:

- Bursaspor’u yeniden ayağa kaldırmak için attığınız adımları yakından izliyorum. Bursa, takımın yeniden sahalara dönmesini her daim hak ediyor. 4. Ligde olan bir takımı 40 bin taraftarın stadyumda yalnız bırakmaması görülmüş şey değil.

Daha önce Nilüfer İlçesi Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yüzde 48 oyla seçildiğini anımsattı:

- İlimizdeki tüm kesimlerden oy aldığımı düşünüyorum. Bursaspor’un sahalardan çekilmesi bizi üzüyordu. Oysa Bursaspor’un marka değeri vardı. Siyaset üstü bir formülle herkesi bütünleştiren adımlarla yola çıktık.

Masadaki meslektaşlarımızdan biri Bursaspor’un Başkanlığını AK Partili önceki Bakanlardan Faruk Çelik’in oğlu Enes Çelik’in üstlenmesine dikkat çekince Bozbey şu yanıtı verdi:

- Faruk Bey, Bursa’nın Bakanı idi. Biz öyle görüyoruz. Enes Çelik, Bursaspor’u yeniden sahalara döndürebilecek birleştirici bir Başkan olarak tüm kesimler tarafından benimsendi.

Geçmişe dönük şu yorumu yaptı:

- Bugüne kadar Bursaspor’a maddi destek verenler hep müdahale etmiş. Biz “maddi desteği oluşturalım ama yönetimi rahat bırakalım” formülünü benimsedik.

Bursaspor’a destekleri toplamak üzere Bursa Valiliği nezdinde hesap açıldığını bildirdi:

- Verilen maddi desteklerle birlikte kulübün borçlarında azalma başladı. Kulübe destek verenlerin sayısında her geçen gün artış olduğunu gözlüyoruz.

Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borç yükü üzerinde durdu:

- Görevi devraldığımızda 900 milyon dolar (30.6 milyar lira) düzeyinde borç vardı. Ülkemizdeki belediyeler arasında borç rekoru bizde.

Hemen bazı projeleri gözden geçirdiklerini kaydetti:

- 900 milyon doların yarısının karşılığı yok. Yani, ödeme anlamında öyle bir güç söz konusu değil. Mümkün olan her noktada tasarrufa ağırlık verdik.

Kamuda gayrimenkullerin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığının altını çizdi:

- Biz de belediyeye ait gayrimenkulleri değerlendirdik. İhaleyle gayrimenkul satışına çıkıyoruz. İlk etapta gayrimenkul satışlarından 1.6 milyar lira gelir bekliyoruz. İhaleyi kazananlara tapularını parayı tahsil ettikten sonra vereceğiz.

Borçları anlatırken stadyum konusuna girdi:

- Biliyorsunuz bütün illerde stadyumları genelde devlet yapıyor. Bursa’da devlet yerine Büyükşehir Belediyesi bu işe soyunmuş. Stadyum için 170 milyon dolar (5.7 milyar lira) harcanmış.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vergi gelirlerinden aldığı pay konusunu irdeledi:

- Bursa, ülkemizin 4’üncü büyük şehri. Ancak, vergiden alınan pay liginde 30 büyükşehir belediyesi arasında 12’nci sırada bulunuyoruz. Çünkü, Bursa’da üretim tesisleri olan büyük şirketlerin merkezi İstanbul’da.

Ağır borç yükü, Türkiye’deki ilçeden büyükşehirlere neredeyse tüm belediyelerin önde gelen sorunları arasında yer alıyor.

Bu sorun, belediye başkanlığının bir partiden ötekine geçmiş olmasının ötesinde yaşanıyor.

Belki Bursa özelinde, “AK Partili Başkan 900 milyon dolar borç bıraktı” dense de, Malatya’da olduğu gibi AK Partili yeni Başkanın yine aynı partiden önceki Belediye Başkanı’nı hedef alan benzeri yakınmaları biliniyor.

Belediyelerin borç sancısı, bir taraftan gelirlerin yetersizliğini ortaya koyarken, diğer yandan çoğunun bütçe yönetimi konusunda pek de başarılı olmadığını göstermiyor mu?

Mücbir sebep iki yıl daha uzasın, borçlar silinsin

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, İslahiye ve Nurdağı’nda esnaf, tüccar, işletmelerin, mükelleflerin başta vergi olmak üzere ödemeleriyle ilgili “mücbir sebep”te sürenin dolmasına bir gün kala uzatma taleplerine dönük sesler bir kez daha yükseldi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, kentteki sivil toplum örgütlerinin tümünü bugün ortak ses yükseltme toplantısına çağırdı:

Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süreleri ile SGK ve Bağ-Kur prim ödemelerini öteleyen “mücbir sebep” uygulaması 30 Kasım 2024’te sona erecek.

“mücbir sebep” 6 Şubat depremlerinden büyük yara alan şehrimiz tam anlamıyla toparlanmadan “mücbir sebep” süresinin sona ermesi, yeni mağduriyetler doğuracaktır.

“mücbir sebep” Sürenin uzatılması talebimizi güçlü bir sesle dile getirmek adına Adıyaman’ın tüm STK’ları olarak ortak toplantı düzenleyeceğiz.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin de her fırsatta dile getirdiği, kentteki STK’larla ortak açıklamada ortaya koyduğu, sosyal medyada sıklıkla paylaştığı çağrısını yineledi:

Hatay, mücbir bir yük altında. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için “mücbir sebep” halinin uzatılması hayati önem taşıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü il olarak aynı yönde tavrını ortaya koydu:

Yaşadığımız asrın felaketinde uygulanan mücbir sebep sürelerinin yetersiz olduğu kamuoyunun ve ilgili kurumların takdirindedir.

Yaşadığımız can kayıpları, maddi ve manevi kayıplara ekonomik zorluklar da katılınca yeniden toparlanma sürecimiz ister istemez uzamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinin çalışmaması gibi olağanüstü teknik şartlar göz önüne alındığında, şehrimizdeki “mücbir sebep” halinin, şartlar normale dönünceye dek, 2026 yılı Haziran ayına kadar uzatılması gerekmektedir.

“mücbir sebep” Deprem bölgesindeki işverenlerin SGK primleri teminat şartı aranmadan 31 Temmuz 2026 tarihine kadar faizsiz olarak 24, 36, 48 veya 60 ay vadeli şekilde taksitlendirilmelidir.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kentte ve bölgede depremlerin sürdüğüne işaret etti:

Depremler devam ederken “mücbir sebep” süresinin sonlandırılması büyük ekonomik sorunlara yol açar. Sürenin en az iki yıl daha uzatılması şart.

“mücbir sebep” 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından geçen 22 ayda ilimizdeki ve bölgemizdeki sıkıntılar sürüyor. Binlerce esnaf hâlâ konteynerlerde yaşıyor, ticari faaliyetini sürdürmeye çalışıyor. Ancak, asgari ücrete dahi ulaşamayan kazançlarla geçinmeye çalışıyor.

Firmalarımız biriken borçlarını ödeyemeyecek durumda. Geçici uzatmalar, esnafın ve sanayicinin önünü görmesini engelliyor. Uzun vadeli bir çözüm için sürenin makul bir süre daha uzatılması gerekiyor.

Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın ülkemiz genelindeki vergi gelirlerindeki payı yüzde 1.1 düzeyindedir.

Ya vergi affıyla biriken borçları tamamen silin ya da Van depremi örneğinde olduğu gibi mücbir sebep süresini uzun vadeli olarak uzatın. Bölgemizin toparlanması için bu kritik bir adım olacaktır.

4 il ve 2 ilçede vergi borçlarının ödenmesini beklemek yeni bir yıkımdır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Nurdağı ve İslahiye’den yükselen “mücbir sebep süresi uzasın” çağrılarına destek verdi: