Allah’ın suyu 19 litrelik damacanaya girince neden 175 liraya çıkıyor?

Gürbaşlar Grubu ve Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, ev sahipliğinde Beyoğlu'ndaki Sofitel Istanbul Taksim Hotel'de gerçekleşen buluşmada konuyu ENPLUS Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Yavuz, Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal’a açtı:

- Naci Bey, 19 litrelik cam damacana suyun fiyatı 175 liraya çıktı. Neden bu kadar yükseldi, anlaşılır gibi değil.

Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Çetinkaya Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Çetinkaya, Kütük Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kütük, Tunalar Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna, Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Ramazan Özdemir, ilahiyatçı Prof. Hasan Elik, Dr. Nevzat Elmalı, Taksim Sofitel’in sahibi, Tuna Çelik-Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Turan Tuna, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca, iş insanları Bekir Cansu, Nevzat Altunbüken, Ayhan Erdoğan, Can Polat Kımcak, Remzi Yedikardeş, Özcan Uluğ, Selim Karahan, Prof. İlhan Erdoğan’ın katıldığı buluşmada Naci Topsakal, su sohbetini bana aktarıp sürdürdü:

- Allah’ın suyu 19 litrelik cam damacanaya girince gerçekten nasıl 175 liraya çıkıyor? Su fiyatını bu kadar yukarı çeken etken nedir?

Haliç Kongre Merkezi’nin işletmecisi, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Naci Topsakal, doğrudan herhangi bir firmaya dönük suçlama yapmadan genel davranış bozukluğu üzerinde durdu:

- Evet, ülkemizde enflasyon yüksek ama ürünleri, hizmetleri fiyatlama konusunda da galiba ahlakımız bozuldu.

Naci Topsakal’a kendi alışveriş deneyimimi aktardım:

- Ben Esenyurt ilçesi sınırları içinde ikamet ediyorum. Bizim bölgede de 19 litrelik cam damacana suyun fiyatı 170 lira. Son aldığımda 170 lira ödedim.

Buluşma sonrası eve dönerken 2023 yılı Temmuz ayı başlarındaki yazımı arşivden buldum:

19 litresi 1 lira olan su damacanada 55 liraya çıkıyor…

O günlerde Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu ile yaptığım sohbeti, bu başlıkla yazmıştım.

Karamehmetoğlu, ambalaj ve nakliyedeki maliyet artışlarından yakınmıştı:

- Damacananın içindeki 19 litre suyun bedeli 60-70 kuruş idi, şimdi 90 kuruş. Hadi 1 lira diyelim. Yani, 1 liralık 19 litre su damacananın içinde 50-55 liraya çıkıyor. Cam şişede fiyat 70 lirayı buluyor.

Su fiyatı üzerindeki nakliye etkisine İstanbul’dan örnek vermişti:

- İstanbul’un Avrupa yakasında damacana su, Anadolu yakasına göre 4-5 lira daha pahalı. Köprü geçiş bedelleri de maliyeti etkileyen önemli kalemler arasında yer alıyor.

O günlerdeki damacana maliyetleri ile ilgili bazı kalemleri şöyle sıralamıştı:

Genel üretim maliyeti 12-17 lira

Fabrikadan satış noktasına maliyeti 9.5-14 lira

Perakende satış bayisi servis maliyeti 18.5-24 lira

İstanbul’da 2023 yılı ortalarında 70 lira olan 19 litrelik cam damacana su, bugün 170-175 liraya çıkmış bulunuyor.

Ambalajlı suya iki yılda yüzde 145 dolayında zam yapıldığı anlaşılıyor…

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER), durumu artan şişeleme, ambalaj, nakliye, bayi servis maliyetleriyle açıklamaya çalışıyor…

Ancak, bırakın sabit, dar gelirli vatandaşı, iş insanları bile 170-175 liralık fiyata isyan ettiriyor:

Allah’ın suyu 19 litrelik cam damacanaya girince neden 170-175 liraya çıkıyor…

Anaokulunda bir verip, 7 alıyorsun

Geçen ay Malatya İnönü Üniversitesi kampüsü içinde kendi adına yaptırdığı ortaokulun açılışı gerçekleşenAdnan Başdemir, ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada Trabzonlu iş insanı Erol Tuna’yı işaret etti:

- Erol Tuna, yakın zamanda çok güzel bir anaokulu yaptırıp Milli Eğitim’e bağışladı.

Tunalar Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna, Kızılay’ın başlattığı “81 İl 81 Anaokulu” projesi çerçevesinde Pendik’te yaptırdıkları “Tunalar Kızılay Anaokulu”nun açılışını son Başbakan Binali Yıldırım’ın gerçekleştirdiğini bildirdi.

Erol Tuna, Binali Yıldırım’ın anaokulunun eğitim sistemindeki öneminin altını çizen şu sözünü paylaştı:

- Eğitim artık 6 yaşında değil, 3 yaşında başlıyor. Üniversitede öğrenciye bir veriyorlar, bir alıyorlar. Anaokullarında 1 veriyorsun, 7 alıyorsun.

Erol Tuna, sosyal sorumluluk projelerini kendi adına kurduğu “Erol Tuna Vakfı” üzerinden gerçekleştirdiklerini belirtti:

- Fatma Tuna Kızılay Anaokulu ile Mehmet Ali Tuna Lisesi, eğitime dönük sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alıyor.

Arapgir’in ‘Karaoğlan’ı Tokatlı ‘Çılgın Türk’ Orhan Diren’e ithaf edildi

Dimes ’in CEO’su Ozan Diren, babası Orhan Z. Diren’le ilgili bir mektup gönderdi:

- Karaoğlan üzümünden ürettiğimiz şarabı, ülkemiz şarapçılığına büyük katkılar sunan, Türkiye’nin ilk önologlarından Orhan Z. Diren’e ithaf ediyoruz.

Ozan Diren, mektubunda babası Orhan Diren’in öyküsünü özetledi:

Kurucumuz merhum Vasfi Diren’in oğlu Orhan Z. Diren, dil pratiği hiç olmamasına rağmen “Dijon Üniversitesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü”nden birincilikle mezun olmuş, ileri düzeyde Fransızca bilgisine sahip önolog olarak yurda dönmüştü.

“Dijon Üniversitesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü”nden O yıllarda önce okulunda, sonrasında dünya şarapçılık çevrelerinde bilgisi ve vizyonu ile “Çılgın Türk” olarak anılmaya başlanmıştı.

“Çılgın Türk” Orhan Diren, hem Diren Şarapları’nın hem de Türk şarapçılığının bugün geldiği yerde önemli imzalar bıraktı.

Ozan Diren, Karaoğlan üzümünü de şöyle anlattı:

Karaoğlan, Malatya’nın özellikle Arapgir yöresine özgü kadim bir üzüm çeşidi. Eskiden şarap yapımında kullanılsa da uzun yıllardır sofralık olarak tüketiliyor.

Karaoğlan üzümü, adeta gizli kalmış bir hazine.

Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş üzümlerini yeniden keşfetmeye öncelik verdiklerini belirtti:

- Bu toprakların mirasını şişelere taşıyor, bu topraklara katma değer yaratıyoruz.

Karaoğlan üzümünü Arapgir’in Yazılı Köyü'nden aldıklarını kaydetti:

- Orhan Z. Diren, yakın çevresinde “Karaoğlan” lakabıyla biliniyor. Kendi şiirlerini de “Karaoğlan” mahlası ile imzalıyor. Orhan Diren’in bu özellikleri, “Karaoğlan ithafımızı” daha da anlamlı kılıyor.

Uzun yıllar bankacılık sektöründe görev yapan, daha sonra CHP Milletvekili olan rahmetli Mevlüt Aslanoğlu, 2010 yılı başlarında beni her gördüğünde memleketi Arapgir’i adres gösterip anlatıyordu:

- Hacı Akpınar, Arapgir’de kendi köyü Yazılı’ya bir şarap fabrikası kurdu, görmelisin.

Tam o tarihlerde Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman ev sahipliğinde bir buluşmaya katılmıştım. Kavaklıdere’nin önologu Aslı Odman, şu bilgiyi vermişti:

- Arapgir’in Yazılı Köyünde yetişen “Karaoğlan” adlı üzümden bir miktar alıp işliyoruz.

Arapgir’in “Karaoğlan” üzümünü ilk o buluşmada öğrenmiştim…