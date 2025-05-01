Avrasya Tüneli yılda 23 milyon saati kurtardı, OECD’nin ilk ‘Mavi Nokta’ belgesini aldı

Yapı Merkezi ile Avrasya Tüneli İşletme, İnşaat, Yatırım A.Ş. (ATAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu bilgiyi verip davet etti:

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde dünyadaki çeşitli projeleri değerlendirip sertifikalandırmak üzere “Blue Dot Network” (BDN-Mavi Nokta Ağı) oluşturuldu. Projelerin topluma ve çevreye sağladığı katkı, kriterlerin başında geliyor.

“Blue Dot Network” (BDN-Mavi Nokta Ağı) Yapı Merkezi olarak Koreli SK Ecoplant’la birlikte yapıp, işletmesini üstlendiğimiz Avrasya Tüneli, “Blue Dot Network” sertifikası çerçevesinde dünyada ilk değerlendirmeye alınan projeler arasına girdi. OECD’nin (Paris) merkezindeki sertifika törenine birlikte gidelim.

Başar Arıoğlu’nun daveti üzerine 3 meslektaşımla birlikte Paris’e (Fransa) gidip OECD’nin merkezindeki törene katıldık. Tören ve OECD’deki toplantılarda Arıoğlu’na ATAŞ’ın Koreli CEO’su David Lee, Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, CFO’su Sidem Yavrucu Demircan, Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Ceren Alaca Bayındır eşlik etti.

Törene Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Bakanlık AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, Türkiye’nin OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Esen Altuğ, Kamu Özel Sektör İşbirliği Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Güney Kore’nin OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sangdae Choi, OECD Genel Sekreter Yardımcısı Mary Beth Goodman, OECD İsviçre Daimi Temsilcisi Catherine Cudre-Mauroux, BDN Genel Sekreterliği Başkanı Edwin Lau da katıldı.

OECD Genel Sekreter Yardımcısı Mary Beth Goodman, önce “kaliteli altyapı”nın çerçevesini çizdi:

Kaliteli altyapı, insanların yaşamlarını iyileştirmek, ekonomik fırsatlara erişimi artırmak ve refahı geliştirmekle ilgilidir.

G20’yi adres gösterdi:

Kaliteli altyapı yatırımlarını tanımlayan temel ilkeler, 2019 yılında Japonya’nın dönem başkanlığında G20 tarafından ortaya konuldu. "Blue Dot Network” (BDN) ise bu ilkeleri proje düzeyinde sertifikasyona dönüştürdü.

BDN sertifikası verilen projelerin yarattığı etkiye değindi:

BDN sertifikasını alan projeler, yerel topluluklar üzerindeki olumlu ve dönüştürücü etkileri, ekonomik kalkınmaya katkıları ve istihdam yaratmalarıyla öne çıkıyor.

OECD’de birinci BDN sertifikasını alan Avrasya Tüneli’ne işaret etti:

Bu projeler arasında Avrasya Tüneli yer alıyor. Bu proje, ulaşımı geliştirerek verimliliği artırıyor ve her yıl yolculara 23 milyon saatlik zaman tasarrufu sağlıyor. Türkiye, ilk “BDN sertifikası”nı alan ülke ayrıcalığına sahiptir.

Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli’nin “BDN sertifikası”nı Blue Dot Network Genel Sekreterliğini yöneten Edwin Lau’dan aldıktan sonra Türk mühendislerinin imzası olan projenin yüksek standarttaki uygulamalarının uluslararası ölçekte tescillendiğini kaydetti:

“BDN sertifikası”, yalnızca Avrasya Tüneli için değil, Türkiye’nin proje geliştirme kapasitesine yönelik de önemli bir takdir niteliğindedir.

Projede kamu başta olmak üzere rol alan tüm taraflara dikkat çekti:

Kamu kurumlarından yüklenicilere, alt yüklenicilere ve malzeme üreticilerine kadar bu başarı, ülkemizin uluslararası standartlara uyum sağlayabildiğinin somut göstergesidir.

Proje ile ilgili gururunu dile getirdi:

Böylesine büyük projeleri ülkemizde hayata geçirmenin yanında uluslararası ölçekte tanıtma görevini üstlenmenin gururunu yaşıyoruz.

OECD’nin Paris’teki merkezinde düzenlenen törende Avrasya Tüneli’nin yanı sıra farklı ülkelerden 3 projeye daha “BDN sertifikası” sunuldu:

Aguas Do Rio (Brezilya)

(Brezilya) Denizaltı Kablo Projesi (Palau)

(Palau) El Dorado Havalimanı (Kolombiya)

Kamu Özel Sektör İşbirliği Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, törende şu noktayı irdeledi:

OECD bünyesindeki “Blue Dot Network” sertifikası ilk kez devreye giriyor. “01” numaralı ilk sertifikayı da Türkiye’den Avrasya Tüneli almış oldu. Bu, ülkemiz açısından OECD nezdinde tarihe geçen bir olay.

Konuya ayrıca “kamu özel sektör işbirliği” penceresinden de yaklaştı:

Avrasya Tüneli’nin OECD nezdinde “BDN sertifikası” alması, ülkemizdeki “kamu özel işbirliği projeleri”nin başarılı uygulamasını da kanıtlamış oldu.

Avrasya Tüneli, verilen “araç geçiş garantisi”ni geçmeyi başarıp, geçmeyenlerin bedel ödemesi noktasını da aşmış proje olarak dikkat çekiyor.

OECD bünyesinde oluşturulan “BDN sertifikası”, Avrasya Tüneli’nin diğer “kamu özel sektör işbirliği” projelerinden farklı bir yere oturmasını da sağlamış görünüyor…

4-5 yıl izlendiler, OECD’de deneyimlerini anlattılar

Avrasya Tüneli İşletme, İnşaat, Yatırım A.Ş. (ATAŞ) Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Ceren Alaca Bayındır, Avrasya Tüneli’nin OECD bünyesinde oluşturulan “Blue Dot Network” (BDN) tarafından 2021 yılından itibaren izlendiğini bildirdi:

Avrasya Tüneli, “BDN sertifika programı” çerçevesinde önce pilot proje seçildi. Sertifikasyon süreci bizler için çok öğretici oldu. Projenin, konseptten operasyona tüm süreçlerindeki titizlik uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu.

Yapı Merkezi ve ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Ceren Alaca Bayındır, “BDN sertifikası” töreni çerçevesinde düzenlenen oturumlarda deneyimlerini paylaştı.

Başar Arıoğlu, şu noktanın altını çizdi:

Hem gezegenimiz hem de gelecek nesiller için kaliteli altyapıların artırılmasında önemli bir rol oynayacağı inancıyla “Blue Dot Network”ün büyümesine hep birlikte şahitlik etmeyi umuyoruz.

Avrasya Tüneli projesinin sahibinin Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğunu vurguladı:

Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projenin her aşamasında “Blue Dot Network” gerekleriyle de örtüşen şekilde yanımızda oldu.

Güney Koreli ortakları SK Ecoplant’a da işaret etti:

Proje paydaşlarımızdan SK Ecoplant, finansman sağlanmasında üstlendiği önemli rol ve yüksek ideallerimizi kararlılıkla destekleyen yaklaşımıyla başarımızın ayrılmaz parçası oldu.

Sağladığı tasarruf 8.6 milyar doları bulacak

Yapı Merkezi ve ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli’nin ekonomiye sağladığı katkılarla ilgili araştırma sonuçlarını şöyle özetledi: