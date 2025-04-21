Trump’ın yükselttiği gümrük duvarı, Çin’i Türkiye’de yeni üretim işbirliğine yöneltiyor

Mıstaçoğlu Holding bünyesindeki Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin geçenlerde Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklama dikkatimi çekti:

Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak, ABD’nin yeni gümrük vergisi tarifeleri ile ortaya çıkan küresel üretim ve tedarik zinciri yeniden yapılanma sürecinde, Çin merkezli önde gelen bazı üretici firmalarla Türkiye’de üretim gerçekleştirilmesine yönelik görüşmelere başladık.

Bu kapsamda grup şirketimiz AGM Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait tesislerde gerçekleştirilmesi planlanan ürünlerin satış ve dağıtım hakları Türkiye pazarı ile birlikte ihracata yönelik pazarlarda da Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından üstlenilecek.

Söz konusu görüşmeler, şirketimizin uluslararası ticaret hacmini artırma, tedarik zincirinde stratejik bir konum edinme ve katma değerli üretim kabiliyetlerini büyütme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Süreçle ilgili gelişmeler, ticari sır kapsamında olmayan bilgilerle sınırlı olmak üzere, kamuoyu ve yatırımcılarımızla şeffaflık ilkemiz doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacak.

Bu açıklama üzerine 1994 yılında temelleri atılan Mıstaçoğlu Holding’in günümüze uzanan yolculuğunun kilometre taşlarına baktım:

Ticari hayatına telekomünikasyon sektörü ile başlayan Mıstaçoğlu Holding, 2001 yılında grubun amiral gemisi Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş.’yi kurdu.

Grup 2013 yılında mobil takip sistemleri alanına girdi. Blink Bilişim Hizmetleri A.Ş. ile akıllı güvenlik sistemlerine yöneldi. Uluslararası markalarla işbirliği yaparak güvenlik sistemleri projelendirmeye başladı.

Grup, 2018 yılında Marriot ile anlaştı, 2019 yılında Sheraton Bishkek Hotel’in yatırımcısı, inşaatçısı ve işletmecisi olarak turizm sektörüne giriş yaptı. Aynı zamanda Bishkek Park AVM ve Prime Suites Residence’ın da yatırımcısı ve işletmecisi oldu.

2021 yılında halka açtığı Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. ile aynı yılın sonunda Singapur merkezli OMIX’i bünyesine kattı. Böylece akıllı telefon ve ev teknolojisi ürünlerini Türkiye pazarına sundu.

Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, 2023 sonlarında Türkiye’de cep telefonu üretiminde önemli bir adım daha attı, Çinli OPPO’nun İstanbul’daki üretimini Mısır’a kaydırma kararını öğrenince harekete geçti. Aydın Mıstaçoğlu, işbirliği imzasını attıktan sonra AGM Teknoloji Yatırım’ın Tuzla’daki tesislerinden ilk OPPO telefonu 2024’ün ikinci yarısında banttan çıktı.

Mıstaçoğlu, o günlerde yaptığı açıklamalarında şu mesajı verdi:

Türkiye, OPPO’nun Çin dışındaki en önemli ve güçlü pazarlarından biri olacak. Bu işbirliği, Türkiye’ye güç katacak bir yatırıma dönüştü.

Yeni dönemle birlikte ülkemizde yapılacak yüksek teknolojiye dayalı üretim gelişecek, bu alandaki istihdam da artacak.

Amacımız kısa sürede ülkemizi akıllı cep telefonu üretimi konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden bir haline getirmek.

Geçen hafta Mıstaçoğlu Holding’in merkezinde Aydın Mıstaçoğlu ile sohbet ettim. Mobiltel’in KAP’a yaptığı açıklama üzerinde durdu:

- ABD Başkanı Trump’ın yeni dönemiyle birlikte Çin’den ithalata uyguladıkları yüksek gümrük vergileri, Mobiltel’in KAP’a bildirdiği gibi Çinli teknoloji firmalarının yönünü Türkiye’ye çevirmeye başladı.

Mıstaçoğlu, henüz anlaşma aşamasına gelinmediğinin altını özellikle çizdi:

- Bir yandan Çinli teknoloji firmaları kapımızı çalıyor. Diğer taraftan Çin’de üretim yaptıran bazı ABD’li firmalar da, “Türkiye’de üretim işbirlikleri düşünsek mi?” yönünde araştırmalar yapıyor. Bu çerçevede bizimle de görüşüyorlar.

Mıstaçoğlu, bu gelişmeleri şöyle yorumladı:

- Rüzgarı doğru kullanıp yönetebilirsek Türkiye için büyük fırsat olabilir. Ülkemizdeki teknoloji sektörü bu fırsatı kullanabilir.

AGM Teknoloji Yatırım’ın cep telefonu üretim kapasitesini merak ettim, anlattı:

- Fabrikamızdaki OPPO cep telefonu üretimi bu yıl sonunda 1 milyon adedi bulacak. 500 bin adetlik de OMIX üretimimiz var. Fabrikamızda yıllık 5.5 milyon adet cep telefonu üretecek kapasite söz konusu. Kapasitemizi çok hızlı büyütebilecek durumdayız.

Ardından ekledi:

- Türkiye, teknoloji ve yüksek teknolojide de üretim üssü, tedarik merkezi olmaya çok uygun bir ülke. İnsan kaynağımız, üretim kaslarımız buna çok uygun.

BYD’nin yatırım kararı, “Trump 2.0” döneminin başlamasından önce kesinleşse de Çinli teknoloji üreticilerinin Türkiye’yi radarına aldığının en somut işareti oldu…

Şimdi, Mıstaçoğlu’nun dediği gibi “rüzgarı doğru yöneterek” yol almak, yatırımlara kapıyı açmak gerekiyor…

Cep telefonu ithalatında ‘gözetim fiyatı’ 400-500 dolara yükseltilir mi?

Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, cep telefonunda “gözetim fiyatı” üzerinde durdu:

- Ülkemiz şu anda cep telefonu ithalatında “200 dolar gözetim fiyatı” uyguluyor. Yani, ithal edilen cep telefonlarının 200 dolardan daha düşük bir fiyata ülkemize girişine izin verilmiyor.

Mıstaçoğlu, “200 dolarlık gözetim fiyatı”nın düşük olduğunu savundu:

- 200 dolarlık sınır, ülkemizde düşük segment cep telefonu üretimine yol açıyor. Türkiye’de üretim yapan yabancı cep telefonu markaları, daha alt segment ürünlerini ülkemizde üretmekle yetiniyor.

Ardından önerisini ortaya koydu:

- Bence cep telefonu ithalatında “gözetim fiyatı”nın 400-500 dolar düzeyinde olması gerekiyor.“Gözetim fiyatı” bu düzeye çıkarılırsa, yabancı markalar ülkemizde biraz daha üst segment ürünlerini üretmeye yönelirler.

540 bin işçi için ‘istihdamı koruma’ başvurusu yapıldı

Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) 76’ncı aylık buluşmasında Türkiye’nin büyüme grafiğini ekrana yansıttı:

- Son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 4.9 büyüdük. Son 22 yılda ise yıllık büyüme ortalamamız yüzde 5.3 olarak gerçekleşti. Ülkemizde yaşam kalitesi 4 kat iyileşti.

Son dönemlerde yaşanan sıkıntıların dile getirildiğine işaret etti:

- Her gün zirveye koşamayız. Hazmetmeye ihtiyaç var. Yani, bir dengelenme döneminin yaşanması gerekiyor.

2021 yılında enerji ithalatının 45 milyar dolar olduğunu anımsattı:

- 2022 yılında enerji ithalatı petrol fiyatlarının yükselmesiyle 100 milyar dolara çıktı. 6 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketine dönüşen depremde 53 bin insanımızı şehit verdik. İlk aşamada maliyeti 104 milyar dolar hesaplandı.

Depremin faturasının 120 milyar dolara çıktığını kaydetti:

- Deprem bölgesi bir anlamda “dünya şantiyesi” gibi oldu. 201 bin konut ve işyeri teslim edildi.

COVID-19 krizi, deprem, komşu ve bölge ülkelerdeki savaş, enerji fiyatlarının artışı, dünyada enflasyonun yükselmesi gibi olumsuzlukların üst üste geldiğine dikkat çekti:

- O ortamda hükümetimiz düşük faizli finansman imkanları sağladı. Ancak, “kur-fiyat geçişkenliği” çok fazla. Bu durum ülkemizde de enflasyonun yükselmesine yol açtı.

ABD’de ikinci Trump dönemiyle birlikte dünyada dengelerin değişmeye başladığının altını çizdi:

- 2025 yılında küresel ticarette yüzde 3 artış öngörülüyordu. Trump’ın aldığı kararlarla birlikte tahminler yüzde – 0.5’e çekildi. Yani, küresel ticaret küçülecek. Dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz de günlük dış ticaret politikası yönetme modeline geçtik.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, soru-cevap bölümünde KOSGEB üzerinden verilen işçi başına 2 bin 500 liralık istihdam desteğinin genişletilmesini talep etti.

Bolat, bunun üzerine şu bilgiyi verdi:

- İstihdamı koruma desteğine bugüne kadar 540 bin işçiyi kapsayan başvuru yapıldı. Bu desteğin kapsamını genişletme konusu hükümetimizin gündeminde bulunuyor.