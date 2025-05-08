Emre Kongar’ın ‘Kızlarıma Mektupları’yla yola çıktı, ScaleX Ventures’a uzandı

Üniversitede bölüm seçerken babasının yolundan giden Dilek Dayınlarlı, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında onur derecesiyle mezun oldu.

Lisans üstü eğitim için ABD’ye gitti, Johnson & Wales Üniversitesinden MBA derecesi aldı. ABD’de okulun parasını ödemek için garsonluk, şapka pazarlaması ve cep telefonu tamirciliği gibi işler yaptı. İki yıllık lisansüstü eğitimi sonrası bir şirkette proje yöneticisi olarak çalıştı.

O günlerde Prof. Emre Kongar’ın “Kızlarıma Mektuplar” kitabını okurken şu cümle geleceğini belirleyen ışığın çakmasını sağladı:

Hayatın anlamı sevmek ve üretmektir…

ABD’de bulunduğu dönemde takı tasarımına yöneldi. 2008’deki ABD’de patlayıp dünyayı saran “Mortgage krizi”nin ardından 2009 yılında şöyle düşündü:

ABD çöküyor, Türkiye uçuyor…

Türkiye’ye döndü, Groupon’da strateji ve analiz direktörü, Accenture’da yönetim danışmanı, Koç Grubu’nda da iş geliştirme uzmanlığı görevlerinde bulundu.

Ardından erken aşama teknoloji girişim sermayesi olan “212”ye yatırımcı olarak geçti. Buradaki görevi sırasında şu konuya odaklandı:

Şirketlere nasıl yardım ederiz?

Yardım ederek gelişmesinde destek verilecek şirketleri nasıl buluruz?

Bu dönemde Türkiye’den seçilen ve burslarla öne çıkan ilk “Kauffman Fellow”lardan biri oldu. Araya “Silicon Valley” (Silikon Vadisi) ekosistemi üzerine eğitimi sıkıştırdı.

Bölgenin öne çıkan fintech şirketlerinden “IyziCo” ve Sequoia Capital tarafından finanse edilen küresel pazarlama otomasyon yazılımı “Insider”a yatırımcı olarak girdi.

Bu işleri yaparken şu konuyu kafaya taktı:

ABD, unicornlar çıkarıyor, biz Türkiye’de bunu yapamaz mıyız?

Türkiye’den girişimleri alıp globale taşıyamaz mıyız?

Dilek Dayınlarlı, adım adım kendi işini kurmaya doğru yol alırken melek yatırımcılık tarafına da odaklandı. “Picus Security”, “Data Row” (daha sonra AWS tarafından satın alındı), “Genomize” ve Genialis”te melek yatırımcı olarak yerini aldı. Bu girişimlerin çoğuna yönetim kurulu üyeliğiyle de destek verdi.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) önceki Başkanlarından, Allianz Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes’in yönlendirmesiyle Handan Sema Ceylan’la birlikte Dilek Dayınlarlı ile sohbet edip, öyküsünü dinledik. Melek yatırımcılığına değindi:

- Şimdiye kadar 8 girişime yatırım yaptım. 8-10 yıllık dönemde. 8’i de başarılı oldu. Aralarında değeri 200 katına çıkanları gördüm.

ABD’de Silikon Vadisi’nin ünlü simalarından, değeri 58 milyar doları gören Salesforce.com’un hissedarlarından Magdalena Yeşil’den mentorlük desteği aldığını belirtti:

- Cansen Hanım’ın bir videosunu izledim. Çok etkilendim, bağlantı kurdum. Bana çok katkı verdi, yol göstericim oldu. Sonra da yatırımcılarım arasına girdi. Hâlâ danışmanlarımızın başında geliyor.

2021-2022’de ScaleX Ventures’i kurduğunu vurgulayıp, ortaklarını ve ekibini sıraladı:

Berkay Mollamustafaoğlu

Alper Paspas

Orçun Doğmazer

Sinem Eser (Yetenek Başkanı)

(Yetenek Başkanı) Şafak Tüfekçi (Müdür)

Ardından ekledi:

- Magdalena Yeşil de Cansen Hanım gibi önemli danışmanlarımız arasında yer alıyor. Bize çok değerli desteğini sürdürüyor.

Oluşturdukları ilk fonun 30 milyon Euro olduğunu kaydetti:

- Hep teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Küçük işlerin, girişimlerin büyüdüğünü gördükçe heyecanımız artıyor.

Dilek Dayınlarlı, Prof. Emre Kongar’ın “Hayatın anlamı sevmek ve üretmektir” sözünden etkilenerek çıktığı yolculukta başarıdan başarıya uzandı…

5-6 kişiyle kurduğu ScaleX Ventures, başarılarını girişimci gençlerle paylaşmasının, onlara yansıtmasının önemli adımı oldu…

Arya Kadın Yatırım Platformu’nda kurucu oldu, Standord’da ders veriyor

SCALEX Ventures Kurucusu Dilek Dayınlarlı, Kauffman’a ilk katıldığında ödeme konusunda eşinin yanı sıra Ahu Büyükkuşoğlu Serter’in de desteğini gördü:

- Ahu Hanım o dönemde bana burs sağladı.

Dilek Dayınlarlı, kendi işini kurduktan sonra Ahu Büyükkuşoğlu Serter’in liderliğini yaptığı Arya Kadın Yatırım Platformu kurucuları arasında yerini aldı.

Dayınlarlı, ayrıca Stanford Üniversitesi’nin misafir öğretim görevlisi kadrosuna girdi. Yaptığı işler arasına Avrupa Komisyonu yargıçlığını da sığdırdı.

Yurt dışında rahat hareket için Hollanda’yı merkez seçti

SCALEX Ventures Kurucusu Dilek Dayınlarlı, Londra’da bir ofis açtıklarını bildirdi:

- Londra’da “yetenek avcısı” bir arkadaşımız görev yapıyor.

New York’ta da bir ofislerinin bulunduğunu belirtip ekledi:

- Hollanda’yı merkez olarak seçtik. Yurt dışındaki işlerimizi oradan yönetiyoruz. Yurt dışında rahat hareket edebilmek için Hollanda’ya yöneldik.

Yetenek her yerde var fırsat her yerde yok

SCALEX Ventures Kurucusu Dilek Dayınlarlı, hedeflerinin Türkiye’den teknoloji alanında lider şirketlerin çıkmasında rol almak olduğunu belirtti:

- Yetenek her yerde var ama fırsat her yerde yok…

ScaleX Ventures’in web sayfasında da Dayınlarlı’nın şu sözleri dikkatimi çekti:

Her şey beklediğimiz gibi gitmiyor. Kötü ve iyi ellerle karşılaşıyoruz ve onlarla oynamak zorundayız.

Hayatta işler böyledir. Zor bir durumdan en iyi şekilde yararlanabileceğinizi, devam edebileceğinizi ve yine de kazanabileceğinizi gösteren girişimciler var.

Onları her şeyden daha başarılı kılan da cesaret ve azimdir.

Giyim, tüketici için 25’inci sıraya geriledi

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) Fast Company ile birlikte düzenlediği “Perakende Zirvesi’25”te LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, soruları yanıtlarken hazır giyim sektörünün sıkıntılarını ortaya koydu:

- 2024 yılına sıkıntılarla başlamıştık. Yine de “karamsarlık işleri daha da zorlaştırır” diyerek işlerimize odaklandık. Döviz bazında yüzde 12 büyüdük. Adette büyümemiz daha küçük oldu. Turist etkisi düşük kaldı, yine de şükrettik.

2025’i değerlendirdi:

- Ocak-Şubat zordu. Mart, bayram nedeniyle iyi idi. Nisan’da da belirli ölçüde toparlanma gördük. Parasal değerde hedeflerimizi yakaladık ama adette geride kaldık.

İklim krizinin işlerini zorladığını vurguladı:

- İklim değişikliği iyice öngörülemez bir ortam yarattı. Beklenmedik şeyler yaşadık, yaşıyoruz.

Giyim alışverişi alışkanlıklarıyla ilgili şu örneği verdi:

- Erkekler üşümedikçe kışlık, terlemedikçe yazlık alışverişi yapmıyor. Hava sıcaklığı 21-22 derece olmadan yazlık giyim eşyası satılmıyor.

Üretim tarafıyla ilgili durumu şöyle özetledi:

- İki yıldır tekstil ve hazır giyim kan kaybediyor… Üretim tarafında zarar nasıl azaltılabilir genelde ona bakılıyor.

Tüketici davranışıyla ilgili bir noktanın daha altını çizdi:

- Bu dönemde giyim, tüketici alışverişinde 24-25’inci sıralara inmiş durumda. Tüketici yaşadığı ekonomik sıkıntıda alışveriş sıralamasını bu şekilde değiştiriyor. Acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

LC Waikiki’nin perakendede 2000’li yılların başında gerçekleştirdiği dönüşümü örnek göstererek şu noktaya işaret etti:

- Şirketler dönüşümü en güçlü olduğu dönemde yapmalı…

LC Waikiki’nin mağazayla gideceği iki yeni adresi bildirdi:

- Güney Amerika’da Arjantin gündemimizde yer alıyor. Ayrıca 2026’da Fransa’da mağaza açmayı düşünüyoruz.

Alışverişte giyim eşyasının çok alt sıralara düşmesi, ihracatta sıkıntı yaşayan sektörün iç pazarda yaşadığı sancıyı ortaya koyuyor…