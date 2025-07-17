Tuzla Marina’da iki kafe açıp işi öğrendi, kendi zinciri ile 2.5 yılda 20 şubeye ulaştı

6-7 ay önce gazetemizden ayrılıp Feyzan Ersinan’la çalışmaya başlayan Merve Yedekçi, geçenlerde bir mesaj gönderdi:

- “1401 Coffe”nin kurucusu Bülent Özgür Kılıç’la tanışıp hikayesini dinlemeni isterim.

Merve’nin önerisine uydum, “1401 Food & Drink” Çubuklu’da Özgür Kılıç’la buluştum. Kılıç’a ortağı Alp Başar ve Genel Müdürü Kerem Ogün Turanlı eşlik etti.

Özgür Kılıç, önce kartvizitini uzattı:

- Green Days Energy…

Sonra aile işlerinin gayrimenkule dayalı olduğunu belirtti:

- 2015’te yeme içme sektörüyle ilgilenme kararı aldık. Viaport Marina Tuzla’da 2015 yılında bir Happy Moon’s şubesi açtık. Aynı yıl ayrıca yine Viaport Marina Tuzla’da North Shield şubesi devreye aldık.

Gaziantepli olduklarını vurguladı:

- Bir de kebap restoranı düşündük aynı dönemde. Ortağım Alp’in babası, “Kendi markanı yarat” önerisinde bulundu. Ben de kebap restoranına oğlumun adını koydum.

Tam, “İlk açtığınız üç mekanın da adresi Viaport Tuzla Marina olmuş. Tesadüf mü?” diye soracakken Kerem Ogün Turanlı araya girdi:

- Ben daha önce Viaport Tuzla Marina’da genel müdürlük görevinde bulundum.

Özgür Kılıç, franchise olarak açtıkları Happy Moon’s şubesi sayının zamanla 3’e çıktığını aktardı:

- 3 şube ile toplam 76 Happy Moon’s restoranı içinde ciro ve ağırladığımız müşteri sayısı açısından ilk 5’te yer alıyoruz.

5-6 yıllık deneyimin ardından yeme-içme sektöründe kendi markalarını yaratmak üzere kolları sıvadıklarına işaret etti:

- 2022 yılında “1401 Coffee” markasıyla başlangıçta “cafe” planıyla yola çıktık. Şubelerin yerlerini kiralarken bazılarının aynı zamanda restorana dönüştürülmesi gerektiğini gördük. Çubuklu’daki gibi uygun mekanları “1401 Food & Drink”e dönüştürdük.

Kurumsal kimlik çalışmasını yaptırıp kolları sıvadıklarına dikkat çekti:

- İlk şubemiz botanik bahçesi gibi oldu. Kısa sürede ilgi gördü, hemen bayilik isteyenler oldu. 6’ncı şubeyi Ataşehir Golf Kulübü sosyal alanlarında franchise olarak verdik. Şimdilik 3 franchise var. Gerisi bize ait mekanlar.

Franchise almak için bekleyenlerin sayısının 30 olduğunun altını çizdi:

- Sektörde gelecek görüyoruz. O nedenle büyüme niyetindeyiz. Yurt içinde şubeler açarken, yurt dışını da radarımıza aldık. Almanya Düsseldorf’ta ilk dış şubeyi açabiliriz. İngiltere ve Dubai de şube adreslerimiz arasında yer alacak.

İlk aşamada 150 şubeye ulaşmak istediklerine vurgu yaptı:

- Şu anda haftada bir şube açabilir tempoyu yakaladık. 2026’da ayda iki şube temposu ile yol alırız. Franchise verirken çok seçici davranıyoruz.

Sohbet sırasında Mikla ve Mürver’den tanıdığım şef Cihan Çetinkaya yanımıza uğradı, Özgür Kılıç işbirliği bilgisi verdi:

- Cihan Şef, “1401 Food & Drink” olan mekanlarımızın danışman şefliğini yürütüyor. Mönüleri Cihan Şef oluşturuyor.

Özgür Kılıç, Alp Başar’ın ortaklığı, Kerem Ogün Turanlı’nın yönetim desteğiyle yarattığı “1401” adlı kafe-restoranı 2.5 yılda 20 şubeli zincire dönüştürdü…

2.5 yılda ulaştıkları nokta, Kılıç ve arkadaşlarına çıtayı “150 şube” noktasına yükseltme cesareti sağladı… Ayrıca “1401” zincirini yurt dışına açma konusunu da radarına aldı…

Emlak Konut’un ‘kuponla ev’e ilk adımı, 100 milyar doların fitilini ateşler mi?

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü, dün sabah 09.40’ta Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Kamu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan özel durum açıklamasını gönderdi:

- İlk ihraç başvuruyu yapan Emlak Konut GYO oldu.

Emlak Konut GYO’nun özel durum açıklaması, “Gayrimenkul sertifikası ihracı” için SPK’ya yaptıkları başvuru ile ilgiliydi:

Emlak Konut olarak halka arz edeceğimiz gayrimenkul sertifikası ile küçük birikimlerle büyük projelere ortak olunabilecek ya da ev sahibi olunabilecek.

Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri, isterlerse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmak.

Başvurumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile işbirliği protokolünün imzalanmasını takiben TOKİ mülkiyetinde bulunan İstanbul Başakşehir’de yer alan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeyi kapsıyor.

Emlak Konut GYO’nun SPK’ya başvurusuyla ilgili özel durum açıklamasını okuyunca Haziran ayı sonlarında Neşecan Çekici’nin Başkanlığını yürüttüğü Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) Ankara’da gerçekleştirdiği “Gayrimenkul Zirvesi”ni anımsadım.

Zirvenin “Gayrimenkulde Yeni Yatırım Aracı: Sertifikalar ve Erişilebilirlik” başlıklı bölümünde SPK Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Hasan Arslan’ın sorularını yanıtlamıştı.

Uğur Yaylaönü, şu mesajları vermişti:

“Gayrimenkul Sertifikası” nı önümüzdeki yıllarda başat finansman aracı olarak öngörüyoruz.

“Gayrimenkul Sertifikası” aslında “kupon” la daire almak gibi bir model. Sertifika, gayrimenkulü basit bir kuponla menkulleştiriyor.

“kupon” 100 yıl önce New York’taki (ABD) gökdelenler bu finansman modeliyle inşa edilmişti.

“Gayrimenkul Sertifikası” modelinde ciddi potansiyel görüyoruz. Bir projedeki tüm bağımsız birimleri sertifikalandırıp, o sertifikaları Borsa İstanbul’da işlem görecek şekilde halka arz edeceğiz.

Sertifika modelinde insanlar mevcut birikimleri ile bir gayrimenkulün binde 1’ini, yüzde 1’ini satın almak suretiyle yatırım imkanı bulacaklar. Yeterli sertifikayı biriktirenler planladıkları dairenin, evin tapusunu alabilecek aşamaya gelecek.

“Sertifika birleştirme” seçeneği de olabilecek. Örneğin, 5 kişi bir araya gelip sertifikaları birleştirip o bağımsız birimi alabilecek. 5 kişiye ortak tapu çıkabilecek.

Yaylaönü, çok kuvvetli talep olacağını öngördüklerini bildirip, sürdürmüştü:

Bu modelin önemli bir bacağı da tamamen “İslami finans” aracı gibi olması. Katılım bankaları ve kurumsal yatırımcılar da ilgi gösteriyor. Hazırlık çalışmaları sırasında gelen sorulardan bunu anlıyoruz.

“İslami finans” Sertifikanın Borsa İstanbul’da işlem görmesi likidite imkanı sağlayacak. İsteyen elindeki sertifikanın tamamını, yüzde 3-5’ini ihtiyacı olduğu anda satabilecek, nakde dönebilecek.

Sertifika modeli kentsel dönüşüm için de çok fayda sağlayacak. 6-7 bin konutluk bir proje sertifika ile çok rahat finanse edilebilecek. Sertifika, kentsel dönüşümde “çilingir” vazifesi görecek.

“çilingir” Çünkü, “Gayrimenkul Sertifikası” modelinde özel sektörün devreye girmesiyle “mahalle bazlı kentsel dönüşüm” ler hızlanabilecek. İşte burada sertifikalar kentsel dönüşümün “çilingir” i olabilecek.

“Gayrimenkul Sertifikası” “mahalle bazlı kentsel dönüşüm” “çilingir” Önümüzdeki 5 yılda modeli başarılı bir şekilde hayata geçirirsek 100’ün üzerinde projeye dayalı sertifika arzı öngörüyorum. Bunların her biri 1-2 milyar doları bulur.

Hasan Arslan, bu noktada 5 yılda 100 milyar dolara ulaşılıp ulaşılamayacağını sorunca şu yanıtı almıştı:

Her biri 1 milyar dolar olursa 100 milyar dolarlık hesap zaten ortaya çıkıyor…

Emlak Konut GYO’nun SPK’ya başvurusu, “kuponla ev”de 100 milyar doların fitilini ateşler mi?