TMSF’deki FETÖ şirketi sayısı 533’e indi, aktifleri 229.5 milyar liraya çıktı

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle hain darbe girişimi sonrası kayyım atanan FETÖ bağlantılı şirketlerle ilgili son durumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’a sordum.

Başkan Karakaş’ın ekibine hazırlattığı bilgi notunu Birleşik Fon Bankası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler gönderdi.

TMSF’nin bilgi notunda önce 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimini yaşadığımız günlere dönüldü:

· 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY’ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 1371 şirketin kayyımlık görevi TMSF’ye devredilmişti.

Gelinen aşamadaki son duruma ilişkin şirket sayısı aktarıldı:

· Fon, halihazırda Türkiye’nin 42 ilinden 533 şirkette kayyım olarak görev yapıyor.

Şirket sayısı ile ilgili şu bilgiler de eklendi:

· Ayrıca Fon, 60 şirkete pay kayyımı, 92 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım olarak atanmıştı.

Bazı şirketlerin tasfiyesi konusu üzerinde duruldu:

· Fonun kayyım olarak görevlendirildiği 93 şirketin tasfiye ve sicilden terkine ilişkin hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verildi. 34 şirketin tasfiye işlemleri tamamlanarak ticaret sicilinden terkin edildi (silindi).

TMSF’nin kayyım olarak görevli bulunduğu 533 şirketin parasal büyüklükleri ile ilgili veriler şöyle sıralandı:

· 533 şirketin TMSF’ye devir itibariyle aktif büyüklükleri toplamı 35 milyar liraydı. 31.12.2024 itibariyle yüzde 518 büyüyerek 229.5 milyar liraya ulaştı.

· 533 şirketin Fon’a devir tarihi itibariyle öz kaynak toplamı 12.7 milyar liraydı. 31 Aralık 2024 itibariyle yüzde 908 büyüdü, 128 milyar lirayı buldu.

· Bunun yanı sıra, 533 şirketin cirosu 31 Aralık 2024 itibariyle 133 milyar liraya çıktı.

· TMSF yönetimi altındaki bu şirketlerde halen 21 bin 976 kişi istihdam ediliyor.

TMSF’nin kayyım olarak görev yaptığı şirketlerle ilgili satış süreçlerinin 3 farklı teknikle yürütüldüğü vurgulanıp, şöyle anlatıldı:

· HİSSE SATIŞI: Kurumumuzun kayyım olarak görev yaptığı süreçte mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilirliği olmadığı tespit edilerek TMSF tarafından hisse satışı yapılan şirket sayısı 14’tü. Söz konusu hisse satışlarından 787 milyon 63 bin lira satış hasılatı elde edildi.

· TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK (TİB) SATIŞI: Kurumumuzun kayyım olarak atandığı şirketlerle ilgili ticari ve iktisadi bütünlük ihalelerinde 42 adet TİB, 14 milyar 765 milyon 450 bin lira ve 3.5 milyon dolar muhammen bedelden satışa sunuldu. İhalelerde toplam 16 milyar 568 milyon 547 bin lira (KDV dahil 18 milyar 559 milyon 717 bin lira) ve 7 milyon dolar satış hasılatına ulaşıldı.

· MÜSADERE KARARI VERİLENLER: Ayrıca, 192 şirket hakkında ilgili mahkemelerce müsadere (el konulması) kararı verildi ve bu kararlar kesinleşti. Bu şirketlerden;

Koza-İpek Grubu’na dahil 12’si, Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

5’i ihale yoluyla satılarak alıcılarına devredildi.

3’ünün satış süreci devam ediyor.

· HAZİNE MÜLKİYETİNDEKİLER: Yüzde 100 hisseleri Hazine mülkiyetinde bulunan ve yine Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı ile yüzde 100 oranındaki hisseleri satılan 5 şirketin satışından 14 milyar 018 milyon 835 bin lira satış hasılatı elde edildi.

Ayrıca 8 milyar 001 milyon liralık bir başka satış ile ilgili pay devir sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

Satış süreçleriyle ilgili şu bilgiler de eklendi:

· Bunun dışında 142 şirketin ve 6 şirkette müsadere edilen payların satış ve tasfiye süreci devam ediyor.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra 1371 FETÖ bağlantılı şirkete el konulduğundan, yönetimleri devralındığından itibaren TMSF yönetimleri hep şu mesajı verdi:

- Bu şirketleri ilanihaye yönetmek gibi bir niyetimiz yok. Bizim görevimiz söz konusu şirketleri doğru yönetip, iyi bir değerle, şeffaf ihale ile satmak.

9 yıl sonra 1371 şirketten 533’ünde kayyımlık sürecinin devam etmesi, önceki ve mevcut TMSF yönetimlerinin verdikleri mesajlara uygun hareket ettiğini gösteriyor…

Satış ve tasfiyeler Bakanlık onayı ile gerçekleşiyor, gelirler Hazine’ye aktarılıyor

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’ın hazırlattığı bilgi notunda şu noktanın altı çizildi:

· Müsaderesine karar verilen şirketlerin, ortaklık paylarının ve varlıkların satış veya tasfiyesi, 6758 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayı ile TMSF tarafından yerine getiriliyor.

· Bu şirketlerin satış veya tasfiyesinden elde edilen gelirler Hazine’ye irat kaydediliyor.

· Gerek TİB (Ticari ve iktisadi bütünlük) satışları, gerekse hisse satışları; satış süreçleri kesinleştiğinde ve satış bedeli tahsil edildiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderiliyor.

İstikbal Mobilya, 12.5 milyar lira muhammen bedelle ihale çıkarıldı

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’ın hazırlattığı bilgi notunda yakın dönemde gündeme gelecek iki ihaleyle ilgili ayrıntılar da yer aldı:

· AKFEL GAZ: Müsaderesine karar verilen şirketlerden Akfel Gaz Grubu hisseleri ticari ve iktisadi bütünlüğünün satış ihalesi 29 Temmuz 2025 saat 14.00’te 21 milyon dolar muhammen bedelle gerçekleşecek.

· İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş: Şirketin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki payları 12.5 milyar lira muhammen bedelle 30 Eylül 2025 günü saat 10.00’da ihaleyle satılacak.

İhalelerin kurumun internet sitesi, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve Resmi Gazete’de ilan edildiği vurgulandı:

· Kurumumuzun internet sitesi, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve Resmi Gazete’de ilan edilerek satışa çıkarılan şirketlere gerek yurt içinden gerekse yurt dışından ilgi gösteren çok sayıda yatırımcı var.

Şu noktanın altı bir kez daha çizildi:

· Haklarında verilen müsadere kararı kesinleşen şirketlerin satış/tasfiye süreçlerine büyük bir titizlikle devam ediliyor.

Türkiye’den yatırımcılara Romanya’nın kapısını açıyor, hibe rehberliği de yapıyor

INTEGRAL Yatırım’ın Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’yla birlikte düzenlediği “Finansmana Erişim ve Halka Arz” paneli öncesi Başkan Cengiz Günay’la sohbet ederken yakın arkadaşı, Romanya Türk Yatırım Derneği Başkanı Nazmi Doğan uğradı.

Bükreş merkezli EDC Investment adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Nazmi Doğan’la karşılaşınca, 30 Ocak 2023’te gönderdiği mesajı anımsadım:

- Borusan Mannesmann, Romanya’da amortisör borusu üretmek üzere yatırım yapıyor. Danışmanlığını biz yürütüyoruz. Borusan’ın söz konusu yatırım için Romanya devletinden 5.8 milyon Euro hibe alması konusunda rehberliği biz yürüttük.

Doğan, Romanya Türk Yatırım Derneği’ni 2015’te kurduklarını belirtti:

- Üye şartı aramaksızın yatırımcılara dernek olarak destek veriyoruz. 165 üyemiz var. 85’i Türk. Diğerleri Bulgar, İtalyan, Çek Cumhuriyeti’nden.

Dernekten kendi danışmanlık şirketine döndü:

- Bir Türk şirketinin yurt dışında bir Türk şirketinden danışmanlık alması pek yaygın değil. Bunu Romanya’da biz başardık. Yatırımlarda arsa hariç, bina inşaatı ve fabrikanın üretim bantlarının kurulumu için hibe sağlanabiliyor. Yatırımın 4’te birini aşan hibe olabiliyor.