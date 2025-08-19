1060 depremzedeyi kol ve bacak desteği ile ayağa kaldırıp hayata bağladı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurumsal İletişim Daire Başkanı Hüseyin Akay, Hakan Güldağ, Handan Sema Ceylan ve Gaziantep Temsilcimiz Nihat Düzgün’le birlikte “Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi”ne girdik.

Merkezde bizi Türkiye Sakatlar Federasyonu Başkanlığını da uzun süredir yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi karşıladı.

Birlikte merkezin fizyoterapi odalarından birinin kapısında durduk. Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, kendisinden yaşça büyük, 6 Şubat 2023 depremlerinde bir kolunu ve bacağını enkazda bırakıp ampüte olan depremzedeyi ikna etmek için kendini örnek gösterdi:

- Amcacığım, deprem öncesi de burada fizyoterapist olarak çalışıyordum. Depremde ben de senin gibi kolumu ve bacağımı enkaz altında kaldığım sırada kaybettim. Bana da kol ve bacak yapıp taktılar. Yeniden ayağa kalktım, gördüğün gibi işimin başındayım.

Alışmanın kolay olmadığını belirtti:

- Deprem öncesi sapasağlamdım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi” sayesinde enkazda kaybettiğim bacağımın yerine hareketimi kolaylaştıran protez takıldı. Alışmak kolay değil, haklısın ama insan alışıyor. Hadi biraz çaba göster lütfen.

Merkezin protez kol-bacak üretim atölyesine geçerken Fatma Şahin anlattı:

- 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinde 11 ilimizde kolunu ve bacağını kaybeden çok sayıda vatandaşımız oldu. Bu durumu dikkate alarak yurt dışı fon desteği ile merkezimizi kurduk.

Merkez için Körfez Bölgesi’nden 5 milyon dolar fon kullandıklarını bildirdi:

- Bu merkezde 11 ilimizden 1060 depremzedeye ortez ve protez yapıldı. Merkezimizde toplam 1230 engelli bireye protez desteği verildi. Amacımız engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, göreve 2014’te Fatma Şahin’in davetiyle başladığını kaydedip, merkezin öyküsüyle ilgili şu ayrıntıyı paylaştı:

- Başkanımız Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinden hemen sonra, “Kolunu, bacağını kaybeden çok depremzede var. Onları ayağa kaldıracak adımı hemen atmalıyız” dedi. Bu binayı 3 ayda bitirdik.

Atölyedeki üretim temposuna dikkat çekti:

- Başka yerlerde ayda 10-15 dolayında kol-bacak üretilirken bizim atölyede arkadaşlarımız 80’e kadar çıkabiliyor.

Maliyetlerini merak ettik, yanıtladı:

- Piyasada 2-3 milyon liraya da kol-bacak protezi var, 5 milyon lirayı bulan da. Bizim merkezde ampüte vatandaşlarımızdan ücret alınmıyor.

Merkezi gezerken Hakan Güldağ ve Handan Sema Ceylan’la hesap yaptık:

- 1060 ampüte depremzedenin kol-bacak protezi toplam 2 milyar lirayı bulmuş görünüyor.

Fatma Şahin, merkezle ilgili şu verileri aktardı:

- Biz bu merkezi, “Eliniz, kolunuz, ayağınız oluyoruz” şeklinde anlatıyoruz. Bu merkezde ampütasyon sonrası bakım, protez uygulamaları ve fizik tedavi süreçleri yürütülüyor. Depremin vurduğu 11 ilden toplam 12 bin 338 kişiye medikal malzeme ve protez ulaştırıldı.

Malzemelerden örnekler verdi:

- 12 bin 338 kişiye ulaştırdığımız malzemeler arasında akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler, hasta yatakları, denge bastonları ve walker’lar var.

Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç’ı da şöyle anlattı:

- Zeynep Büyükardıç depremde enkazda bir kolunu ve bacağını kaybetti. Protezle hayatına devam ediyor. Onun merkezimizde fizyoterapist olarak çalışmayı sürdürmesinden gurur duyuyoruz. Ampüte olan hastalara yaşam mücadelesi aşılıyor.

Zeynep Büyükardıç Yusuf Çelebi

Yusuf Çelebi, turumuzun sonunda hayırseverlere seslendi:

- Merkezimiz yurt dışından aldığımız fonla kuruldu ama ücretsiz hizmet veriyor. Onun için bağışlar da bizim açımızdan önemli. Her hayırseverin en az bir protezi karşılayacak destek vermesi bizim için çok değerli olur.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi”, ampüte hastaları ayağa kaldırıp, yeniden hayata bağlayarak çok önemli bir rol oynuyor…

Bu merkezin kurulmasına öncülük eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi ve fizyoterapist Zeynep Büyükardıç başta olmak üzere merkeze emeği geçen, çalışan tüm ekibi kutlamak gerekiyor…

Polateli, ‘Nitelikli Serbest Bölge’ gibi çalışır mı?

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuyu anlatırken Kürşad Tüzmen’in dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı olduğu günlere uzandı:

- Şimdiki Ticaret Bakanımız Prof. Ömer Bolat da o dönemde MÜSİAD Başkanı idi. Kilis’te bir “serbest bölge” kurulmasının orada üretim yapacak firmalara rekabet gücü avantajı sağlayabileceği konuşulmuştu.

Gaziantep’in 2 milyon nüfuslu bir kent olduğunu anımsattı:

- Suriye’den gelen 500 bin kişi, 200 bin depremzede derken nüfusumuz hızla 3 milyona çıktı. Suriye’de yeni yönetimin kurulmasının ardından “sağlıklı geri dönüş” için çalışmalara başladık. “Gönüllü Geri Dönüş Danışma Merkezi” kurduk.

“Gönüllü Geri Dönüş Danışma Merkezi” aracılığıyla 70 milyonu aşkın Suriyeli’nin ülkesine döndüğünü belirtti:

- Dönüşün kalıcı olabilmesi için Halep’te yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor.

Cerablus’tan örnek verdi:

- Cerablus’ta su sıkıntısı vardı. Biz oraya su götürdük. 5 bin olan nüfus 200 bine çıktı…

100 bin Suriyeli çocuğun Gaziantep’de öğrenci olduğunun altını çizdi:

- Halep’e geri dönecek ailelerin çocukları için okula, yetişkinlerin de işe, çalışmaya ihtiyacı var.

Söz işten, istihdamdan açılınca “Polateli Serbest Bölgesi Projesi”ni ortaya koydu:

- “Halep-Polateli hattı”nda bir “sınır ötesi istihdam koridoru” oluşturulabilir. Bu, Türk sanayisinin rekabet gücünü artırır. Halep’e dönenler için çalışma şansı yaratır.

Projeyi devlet büyüklerine sunduklarını bildirdi:

- Kilis Polateli’nde bir serbest bölge kuralım. Halep’e dönenler için, “Gündüz çalış, akşam eve dön” projesi olsun. Gaziantep’teki sanayicilerimiz de “serbest bölge” desteklerinden faydalanır, rekabet gücünü artırabilir.

“Polateli Serbest Bölgesi”nde öne çıkabilecek sektörler üzerinde durdu:

- Özellikle tekstil, gıda işleme ve otomotiv yan sanayi gibi emek yoğun sektörler bu bölgede faaliyete yönelebilir. Mevcut durumda yüksek olan işgücü maliyetlerinin düşmesi gibi bir fırsat da doğar.

Fatma Şahin’den “Polateli Serbest Bölgesi” projesini dinlerken Körfez Krizi yıllarında ABD’nin Türkiye’den Irak’a geçiş izni istediği günlerde gündeme getirdiği “Nitelikli Endüstri Bölgesi” önerisini anımsadım.

Doğu veya Güneydoğu’da ABD’nin kurgulanmasında destek verdiği bir “Nitelikli Endüstri Bölgesi” kurulsa, oradan ABD’ye gümrük vergisinden muaf ihracat yapılabilecekti?

ABD, “Polateli Serbest Bölgesi”nin Suriye tarafına dönük yaratacağı istihdamı dikkate alarak “Gümrük vergisinden muaf” ihracata kapıyı açar mı?

En son ‘fıstık ezmesi’ alındı, coğrafi işaretli ürün sayısı 108’i buldu

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurduğu bir birime işaret etti:

Coğrafi İşaretler Şube Müdürlüğü…

Ardından ekledi:

- Oradaki arkadaşlarımızın görevi Gaziantep’in coğrafi işaret alabileceği ürünleri tespit edip, süreci başlatmak.

Coğrafi işaret konusu açılınca Fatma Şahin’le 2018 yılı Mart ayında Cannes’da (Fransa) yaptığımız sohbeti anımsadım. O yıl Gaziantep Cannes’da vitrine çıkmış, Şahin’in davetiyle fuara katılmıştım.

Şahin, “tırnaklı pide”ye coğrafi işaret aldıklarını anlatınca itiraz etmiştim:

- Malatya’da da çok farklı pide çeşitleri var. Aslında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki hemen tüm illerimizde tırnaklı pide yaygındır. Gaziantep’e bu coğrafi işaret nasıl verildi?

Yanıtı hazırdı:

- Bizim tırnaklar farklı…

Fatma Şahin, ilk seçildiği dönemden beri Gaziantep’in gastronomi tarafını öne çıkarıyor, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya çalışıyor.

En son “fıstık ezmesi”ne de alınmasıyla birlikte coğrafi işaretli ürün sayısının 108’e çıkması, ekibiyle birlikte bu konuda başarılı olduklarını gösteriyor…