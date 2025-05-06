İlk çeyrek çok iyi idi ama 19 Mart süreci sonrası ‘temkinli’ye geçiş yaptık

Fransa merkezli küçük ev aletleri devi Groupe SEB Türkiye Genel Müdürü Ege Pekkınran, 2025 yılının ilk çeyreğini gözden geçirirken göreve geldiği 2023 yılı ilkbaharına döndü:

- Yabancı genel müdür arkadaşımızın dönemi daha stabil bir seyirle geçmişti. Ben göreve geldikten sonra yukarı yönlü seyir devreye girmiş oldu.

Bu durumu şuna bağladı:

- Türk yöneticiler olarak risk alıyoruz. Hızlı aksiyona geçiyoruz.

Yılın ilk çeyreğini iki döneme ayırdı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı ve tutuklanma sürecinin başladığı 19 Mart 2025 öncesi ve sonrası.

19 Mart 2025’e kadar olan piyasa grafiğine baktı:

- 1 Ocak-19 Mart 2025 arasında pazar bizim açımızdan çok iyiydi.

19 Mart 2025 sonrasını irdeledi:

- Yine de iyi gidiyoruz ama biraz daha “temkinli”ye dönmekte yarar var.

Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ege Pekkınran ile sektör ve başında bulunduğu küçük ev aletleri markaları üzerine konuştuk.

Ege Pekkınran, öncelikle şu noktanın altını çizdi:

- 19 Mart sürecinden sonra “temkinli”ye dönsek bile çok şükür yatırımları kesme noktasında değiliz. Kredi kartına taksit sayısı 6-9 ay olduğunda satışlarımız daha hareketli seyrediyor. 3 aya düşünce tempo yavaşlıyor.

Groupe SEB’in Türkiye’yi çok önemsediğini, bu yaklaşımının da sürdüğünü belirtti:

- Türkiye, küçük ev aletleri için çok iyi bir pazar. Groupe SEB’in global yönetimi de bunu görüyor, biliyor.

Türkiye’nin gruptaki yerini merak ettim, paylaştı:

- Türkiye, Asya Pasifik’ten Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan bölgede yer alıyor. Türkiye, Groupe SEB’in bu bölgesinde ikinci büyük pazar konumunda bulunuyor.

Pekkınranlı, yatırımları kesme noktasında olmadıklarından söz edince sordum:

- Türkiye pazarındaki satışlarınızın ne kadarı ülkemizde üretiliyor?

Şu yanıtı verdi:

- Türkiye’de yaptırdığımız üretim, ciromuzun yüzde 20-25’i düzeyinde bulunuyor.

Ardından Türkiye cirolarını ortaya koydu:

- 2024 yılında 150 milyon Euro’luk ciro oluştu. Türk kahvesi makinesi, çay makinesi ve bazı blenderleri Türkiye’de ürettiriyoruz.

Sohbet sırasında hesapladım:

Groupe SEB, Türkiye’de perakende fiyatlarıyla 30-35 milyon Euro’luk üretim yaptırıyor.

Groupe SEB’in perakende tarafına işaret etti:

- Türkiye genelinde şirketimize ait 30 mağazamız var. 90 da franchise mağaza faaliyette. Yani toplamda 120 mağaza ile hizmet veriyoruz. Ülkemizin yüzde 70’ini mağazalarımızla kapsıyor, kucaklıyoruz.

Horoz Lojistik’in Gebze’de büyük bir depo yatırımı yaptığını aktardı:

- Gebze’deki depo bu ay (Mayıs 2025) devreye alınacak. Deponun yüzde 60’ı bizim ürünler için kullanılacak. O nedenle depoyu kendi yatırımımız gibi benimsedik.

Groupe SEB, özel kaplama olduğu için tencere-tavayı Fransa’dan ithal getiriyor.

Düdüklü tencereyi de ithal getirmeyi tercih ediyor…

Çelik tencerede dünyanın üretim üslerinden biri olan Türkiye, zamanla Groupe SEB için de üretim merkezine dönüşebilir mi?

Groupe SEB’in Türkiye’deki üretimi en azından yüzde 50 düzeyine çıkabilir mi?

Türkiye’de haftada 5 saat ütü yapılıyor

GROUPE SEB İstanbul Ev Aletleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ege Pekkınran, Türkiye’de küçük ev aletleri pazarındaki gözlemlerini paylaştı:

- Türk tüketicisi ütü ve süpürgeye çok harcama yapıyor. Her ikisi de çeyiz setine giriyor.

Ciro-ürün sıralaması yaptı:

Türkiye ciromuzda pay açısından birinci sırada tava yer alıyor.

İkinci sırada ütü bulunuyor.

Üçüncü sırada da ütü var.

Ütü ile ilgili alışkanlıklar üzerinde durdu:

- Türkiye’de haftada ortalama 5 saat ütü yapılıyor.

Bu süreyi duyunca dünya ortalamasını merak ettim, aktardı:

- Dünyada haftalık ütü süresi ülkemizdekinin yarısı düzeyinde.

Türkiye’deki şu titizliğe dikkat çekti:

- Ülkemizde ütülü elbiselerle toplum önüne çıkmak “gurur nişanesi” gibi görülüyor.

Türkiye’nin kazanlı ütü satışında Groupe SEB’in bulunduğu ülkeler arasında ilk 10’da olduğunu bildirdi:

- Bir evde yardımcı çalışıyorsa, o zaman el ütüsü kullandırılıyor. Evin hanımı ütüyü kendisi yapıyorsa kazanlı olanı tercih ediyor. Genelde bakınca en çok el ütüsünün satıldığı anlaşılıyor.

Ütüden süpürgeye geçti:

- Evlere süpürge seçiminde daha çok erkeklerin karar verici olduğu görülüyor. Son iki yıldır dikey süpürge satışlarının büyüdüğünü gözlemliyoruz.

70 Euro Lyon’da yetiyor, İstanbul’da zorlanıyoruz

GROUPE SEB İstanbul Ev Aletleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ege Pekkınran, sohbet sırasında Groupe SEB’in yöneticilerinin konuk ağırlama sınırları üzerinde durdu:

- Groupe SEB’in global merkezinin bulunduğu Lyon’da üst düzey yöneticilerin konuk ağırlama sınırı kişi başına 60-70 Euro düzeyinde bulunuyor. Bu rakamın Lyon gibi gastronomide öne çıkmış bir Avrupa kentinde yeterli olduğunu görüyoruz.

Aynı sınırın Groupe SEB’in bulunduğu tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirtti:

- İstanbul’da kişi başına 60-70 Euro’luk bir bütçe ile konuk ağırlamakta zorlanıyoruz.

Bu örnek, İstanbul’daki restoranların, Fransa’nın Lyon kentindeki rakiplerinden daha pahalı olduğunu gösteriyor…

Sağlık turistinde yüzde 40 kayıp var

Manifesto’nun ortakları Ozan Özkan, Selin Bozkurt ve Ozan Öcal’ın organizasyonuyla İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Ali Engin Keçeli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Patronlar Kulübü”nün geçenlerdeki buluşmasında sağlık turizmi de gündeme geldi.

Medical Park’ın ortaklarından Haydar Sancak, yabancı hasta sayısında düşüş yaşandığını belirtti:

- Özel sağlık kurumları yabancı hastalar için pahalı hale geldi. Eskiden otel, yani konaklama dahil sağlık turizmi paketleri pazarlanırdı. Şimdi hastaneler artık oteli üstlenmiyor.

MimGrup’la plastik cerrahide öne çıkan Murat Oğuz, sağlık turizminin 5’te birini estetik operasyonların oluşturduğunu vurguladı:

- Sadece İstanbul’da 400 dolayında plastik cerrahi yapan merkez var. 30 Ocak 2025’te devreye giren kararla ameliyathane ücretleri önemli ölçüde yükseldi. Estetik cerrahide fiyatlar Belçika ile eşitlendi. Hırvatistan, Sırbistan gibi ülkeler bizden ucuz kaldı.

Türkiye’nin dünyada sağlık turizminde 6’ncı sıraya çıktığını kaydetti:

- Ancak, son dönemlerde ciddi ölçüde yabancı hasta azalması yaşıyoruz. Bizim hesaplarımıza göre yabancı hasta sayısında yüzde 40 dolayında düşme söz konusu oldu.

Oğuz, Türkiye’nin yabancı hasta için pahalı hale gelişini fiyat artışlarıyla ortaya koydu:

- 2023 yılında 500-600 Euro’ya yapılan bir operasyon bugün 2 bin Euro’ya çıkmış bulunuyor. Bizde fiyatlar 500-600 Euro iken Avrupa’da 1000-1100 Euro dolayında idi.