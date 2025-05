Doç. Aksoy, Birleşik Krallık Lortlar Kamarası’na ‘Politika Danışmanı’ seçilen ilk Türk oldu

“İlk Buluşma” adlı danışmanlık şirketinin Kurucusu İpek Keretli Buyurgan’dan mesaj geldi:

Çok güzel bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. King’s College London Öğretim Üyesi, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Araştırma Direktör Yardımcısı Doç. Cevat Giray Aksoy, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun üst kanadı Lortlar Kamarası’na Politika Danışmanı oldu.

İpek Keretli Buyurgan, Doç. Cevat Giray Aksoy’un bu göreve nasıl seçildiği bilgisini şöyle aktardı:

Her yıl sadece birkaç isim bu pozisyona seçiliyor ve gerçekten alanında ses getiren uzmanlar davet ediliyor.

Doç. Aksoy, özellikle “uzaktan çalışma, işgücü piyasası ve işyeri dinamikleri” konularında yaptığı uluslararası araştırmalar üzerine bu göreve seçildi.

“uzaktan çalışma, işgücü piyasası ve işyeri dinamikleri” Doç. Aksoy, görevi süresince İngiltere’de çalışma hayatının geleceğine dair politikaların şekillendirilmesinde aktif rol alacak. Böylelikle “Avam Kamarası”na gidecek önerilerin hazırlanmasında doğrudan etkili olacak.

Şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Doç. Cevat Giray Aksoy, Lortlar Kamarası’na Politika Danışmanı olarak atanan ilk Türk.

Bu bilgilerin ardından Doç. Cevat Giray Aksoy’un kişsel öyküsüne baktım:

2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezun olan Aksoy, ekonomi alanında yüksek lisans için New York’a gitti (ABD).

New York Eyalet Hükümetinde, kalkınma uzmanı olarak çalıştığı dönemde, ekonomi politikalarının toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini doğrudan gözlemleme fırsatı buldu.

Bu deneyim Aksoy’u kalkınma ekonomisinde uzmanlaşmaya yöneltti. Doktorasını tamamlamak üzere Londra’ya (İngiltere) taşındı.

2017 yılında University of London, Royal Holloway College’da ekonomi doktorasını tamamladı.

Doktora sürecini tamamlama öncesi 2016 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nda (EBRD) araştırma ekonomisti olarak göreve başladı.

Daha sonra Doç. Aksoy’la yeni görevi ve öncesi konusunda haberleştim. Söze şöyle girdi:

- Bugüne kadar araştırmalarım Dünya Bankası, International Growth Centre, British Academy ile Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi (ESRC) gibi saygın kuruluşlar tarafından desteklendi.

University College London ve Stanford Üniversitesi’nde (ABD) misafir araştırmacı olarak bulunduğunu belirtti:

- Ayrıca St. Gallen Foundation tarafından “Yarının Lideri” unvanına layık görüldüm.

Akademik yolculuğu boyunca hep aynı sorunun peşinde olduğunu vurguladı:

Ekonomik bilgiyi daha kapsayıcı, adil ve etkin politikalar üretmek için nasıl kullanabiliriz?

Dünyada çalışma biçimlerinin nasıl değiştiğini takip eden Global Survey of Working Arrangements’in (Küresel Çalışma Düzenlemeleri Anketi, G-SWA) kurucularından olduğunu kaydetti:

- Bu, dünyanın en kapsamlı ülkeler arası karşılaştırmaya imkan tanıyan tek uzaktan çalışma araştırması oldu. Uzaktan ve hibrit çalışmanın verimlilik, ekonomik kapsayıcılık ve toplumsal etkileri üzerine odaklandık.

Araştırmalarına dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizdi:

- Araştırmalarımız, Financial Times, Harvard Business Review, The Economist, The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post’a kadar 100’ü aşkın medya organında yer aldı.

Üstlendiği danışmanlık göreviyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Birleşik Krallık’ta uzaktan çalışma, işgücü piyasaları ve işyeri dinamiklerindeki dönüşüm konularında yürütülen yüksek düzeyli politika yapım sürecinin içinde olacağım. Lortlar Kamarası’nda danışmanlık görevi benim için hem büyük onur hem de sorumluluk.

Türkiye’de yatırımı, yönetim ofisi bulunan uluslararası dev gruplar ülkemizdeki insan kaynağı gücünü sıklıkla övüyor, dünyadaki farklı merkezlerine transfer ediyor.

Doç. Aksoy’un Lortlar Kamarası’na “Politika Danışmanı” seçilmesi, insan kaynağı gücümüzün bir başka göstergesini oluşturuyor…

Tablo giderek ağırlaşıyor gelin üretime, ihracata nefes aldıracak adım atın

Pazartesi sabahı 08.50’de CNBC-E’de Meryem Kenan’ın programından çıktıktan hemen sonra Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önceki başkanlarından, Milsan Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan aradı:

- Ekonomide sahada yaşanan tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Gazetenizde, TV programlarında sesimizi duyurun. Belki ekonomi yönetiminin dikkatini çekmeyi başarırız.

Ardından telefondaki sözlerini biraz detaylandıran not gönderdi:

- Reel sektör birçok alanda yüzde 30-40 kapasiteyle üretim yaparak sadece günü kurtarmaya çalışıyor.

Bu durumun sürdürülebilir olmaktan hızla çıktığını vurguladı:

- Genelde bahar aylarında işler açılır, üretim artışa geçerdi. Şimdi üretimin, istihdamın ve ticaretin omurgasını oluşturan işletmeler, bahar aylarına rağmen iyimser bir tablo çizemiyor.

Reel sektörün, ihracatçının, işletmelerin nefes almak için ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasının imkansız hale geldiğini kaydetti:

- Bankaların ticari kredi oranları yüzde 60’lara dayanmış, buna rağmen kredi muslukları büyük ölçüde kısılmıştır.

Alternatif finans kanalları arasında yer alan faktoringde oranların yüzde 85-95 aralığında olduğunun altını çizdi:

- Bu koşullar altında yatırım bir yana, mevcut operasyonları sürdürmek bile ciddi risk haline geldi.

Bu gidişle üretimin durma noktasına gelebileceğini savundu:

- Bu durum üretimin durmasının yanı sıra ödemelerin aksamasına, zincirleme iflaslara ve en önemlisi yaygın işten çıkarmalara yol açacaktır.

Ardından ekledi:

- Yüzbinlerce emekçinin işini kaybetmesi, sadece bir ekonomik sorun değil, aynı zamanda sosyal krizdir.

Kredi Garanti Fonu (KGF) beklentilerine işaret etti:

- Ekonominin canlanması için KGF destekli, makul oranlı, hızlı ve yaygın bir finansman mekanizmasına acil ihtiyaç var. Daha fazla gecikilmeden üretime, istihdama ve ihracata nefes aldıracak adımlar atılmalıdır.

Mesajını şöyle noktaladı:

- Bugün verilecek destekler, yarının iflaslarını, işsizliklerini ve sosyal travmalarını önleyecektir. Gelin üretenden yana, çalışandan yana kararlar alın.

19 Mart 2025 süreci, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon öncesi faizde indirim trendi oluşmuş, yılın ikinci yarısı için umutlar artmıştı…

19 Mart süreciyle birlikte Merkez Bankası rezervlerinde 50 milyar dolarlık erime yaşanması, gecelik borçlanma faizinin yüzde 49’a çıkması, umutları 6-9 aylığına rafa kaldırdı…

Şimdi hangi sektörde kime dokunulsa, Tahir Nursaçan’ın söylediklerine benzer yakınmalar duyuluyor…

Sincan Uygur Bölgesi'nde Çinli ortaklarla bir ‘köprübaşı’ inşa ettik

Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat’ın Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) üyeleriyle buluşmasının soru-yanıt bölümünde TÜRK-ÇİN İŞ DER (Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği) Başkan Yardımcısı Emel Çetin, bana bir mektup iletti.

Çetin’in Bakan Bolat’a iletmek üzere gönderdiği Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat imzalı mektubun şu bölümü dikkatimi çekti: