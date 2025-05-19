Turizmi krizlere bağışıklı hale getirdik, dünyada 4’üncü sıraya yükseldik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamına bu yıl giren Manisa’da kente yeni kazandırdıkları müzeyi açıp, festivalin startını verdikten sonraki sohbetimizde 2021 yılına döndü:

- 2021’de İstanbul Beyoğlu’nda Galataport’tan Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) uzanan güzergahta“Türkiye Kültür Yolu Festivali” başlatmıştık. Festivale ilgiyi, yarattığı etkiyi görünce adım adım yeni şehirleri ekleyerek projeyi genişlettik.

“Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin 5’inci yılında 7 bölgede 20 şehir gibi bir yaygınlığa ulaştığını belirtti:

- Festival kapsamına bu yıl Manisa’nın yanı sıra Mardin, Malatya ve Kayseri de ilk kez girdi. “Avrupa Festivaller Birliği” üyesi de olan “Türkiye Kültür Yolu Festivali”, 8 ay süren bir “kültür-sanat mevsimi”ne dönüştü.

Manisa’nın medeniyet mirasının diğer şehirler gibi festivale değer kattığını kaydetti:

- 9 günlük festival kapsamında 33 noktada gerçekleşecek 520 etkinlikte 1000’i aşkın sanatçı Manisalılarla buluşacak. Her yıl 5 il daha ekleyerek 2028’de festival kapsamındaki şehir sayısını 35’e çıkaracağız.

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Bakanın Baş Danışmanı Tayfun Topal, Bakanlık Basın Müşaviri Serkan Kaya, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Medya İlişkileri Direktörü Sonat Canıdar Bahar, TGA Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal’ın eşlik ettiği sohbette turizm gelirleriyle ilgili verilere işaret etti:

- İlk dönemimde göreve geldiğimden itibaren turizmde nicelik yerine niteliğe odaklandık. Yani, ülkemize gelen turist sayısını artırırken, geceleme başına harcamalarının da artmasına yoğunlaştık.

Sohbete katılan meslektaşlarıma döndü:

- “Go Türkiye” sitemizi ziyaret etmenizi öneririm. Orada turizmde 60 farklı ürünümüz olduğunu göreceksiniz. Aslında 100’e de çıkarabiliriz ama onun için altyapıyı hazırlamak gerekiyor. Dünyada bu kadar güçlü ve fazla seçeneğin bir araya toplandığı ülke pek yok.

Geceleme başına gelir artışına dikkat çekti:

- 2017 yılında ülkemiz turizminde geceleme başına gelir 83 dolardı. 2024’te 108 dolara çıktı. Bu yıl 117 doları bulmasını bekliyoruz.

Bu yılın ilk 3 aylık turizm gelirinin 9.5 milyar dolara ulaştığını bildirdi:

- Yılın ilk 3 ayında “çeyrek bazında rekor” kırmış olduk. Bu yılı 64 milyar dolarlık toplam turizm geliriyle kapatacağız.

Araya girip sordum:

- Türkiye, başta Yunanistan, İtalya, İspanya hatta Fransa olmak üzere turizmde rakip ülkelere göre döviz bazında pahalı kaldı. Bu durumu nasıl yönetiyorsunuz?

Şöyle yanıtladı:

- Eskiden cazip fiyatlarla turist çekmeye çalışırdık. Turist cazip fiyatlara gelirdi. Yükselen fiyatlara rağmen turist geliyor. Sektör ve paydaşlarını buna alıştırdık.

Şu noktayı irdeledi:

- Bir İspanya ve Fransa’nın komşularına bakın, bir de bizim komşulara. Biz, çatışmanın, savaşın yaşandığı jeopolitik konumdayız.

Jeopolitik risklere rağmen bahane üretmediklerini savundu:

- Bahane üretsek, kimse haksız olduğumuzu düşünmez.

Şu iddiayı ortaya koydu:

- Turizm sektörümüzü krizlere bağışıklı hale getirdik.

2024’te gelen turist 62 milyonu aştı, turizm geliri 61.1 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı…

Türkiye, turizmde dünya 4’üncülüğüne yükseldi…

Elde edilen bu başarı, benimsenen stratejinin olumlu etkisini gösteriyor…

200 milyon dolarlık tanıtım bütçesinin yarısı sektörden geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kurulduğu günleri anımsattı:

- TGA’yı 2019 yılında kurduk. Tanıtım bütçesine sektör de katkı yapmaya başladı. O günlerde çok tartışıldı. Oysa turizm tanıtım ajansı sadece bize özgü değil ki. Dünyada başarılı örnekleri var. İtalya, bizden 100 yıl önce, 1919’da kurmuş turizm ajansını.

TGA’nın kuruluş mantığını şöyle açıkladı:

- Hep devletten beklemeyelim. Devletle beraber yapalım…

TGA’nın yönetiminde çoğunluğu sektör temsilcilerinin oluşturduğunu vurguladı:

- 200 milyon dolarlık yıllık tanıtım bütçesi oluşuyor. Bunun yarısı sektörden sağlanıyor. Böylece“devletle beraber” stratejisi hayata geçmiş oluyor.

Geçmişte dağınık şekilde, tam odaklanma sağlanmadan fuarlara katılım olduğunun altını çizdi:

- 156 fuara katılım oluyordu. Biz doğru odaklama yaparak sayıyı 22’ye indirdik.

Türkiye’nin dünya turizminde 4’üncü sıraya yükselmesinde rol oynayan diğer etkenleri sıraladı:

THY, turizmimize çok önemli destek veriyor. Dünyanın 360 noktasına direk sefer yapıyor. Bu kadar sefer yapan başka havayolu şirketi yok. Ayrıca tanıtımda da önemli rol oynuyor.

İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyükleri arasında yerini aldı. İstanbul önemli bir “hub” haline geldi.

“hub” Antalya Havalimanı’nın kapasitesi iki katına çıktı.

Ardından ekledi:

- Böyle önemli adımları atmazsanız turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmanız kolay olmaz.

12 ülke ile protokol yaptık, 23 yılda 13 bin 283 eseri ülkemize geri getirdik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yasadışı olarak yurt dışına çıkarılan eserlerin ülkemize iadesiyle ilgili çalışmalarına dikkat çekti:

- Yurt dışına yasa dışı çıkarıldığı tespit edilen kültür varlıkları için Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı uzmanlığınca dünya çapındaki müzayede evleri, galeriler, fuarlar, müzeler ve diğer koleksiyonlar sürekli takip ediliyor.

Şu veriyi paylaştı:

- 2002-2025 yılları arasında toplam 13 bin 283 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı.

Türkiye’den eser kaçırmaya kalkanların yakalanması konusunda önemli başarı elde edildiğinin altını çizdi:

- Bu konuda öğrencilerin, muhtarların, ilgili bölgelerdeki vatandaşların eğitimine dönük çalışmalar da yapıyoruz. Böylece vatandaşın bölgesindeki tarihi eser ve kültür varlıklarına sahip çıkmasını sağlıyoruz.

Yaptıkları çalışmaların, mücadelenin bir başka etkisine işaret etti:

- Yurt dışındaki koleksiyonerler, “Türkiye’den izinsiz yasa dışı çıkarılmış bir eseri satın alırsam, eninde sonunda tespit edilip bu eser benim elimden alınır” diye düşünüyor artık.

Hakkari’ye kayak turizmi için plan hazırlığı yapıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi Anadolu’ya yayma adımları arasında Hakkari’de kayak planlarının da olduğunu belirtti:

- İklim değişikliği, kayak merkezlerinde kar yağışlarını değiştirmeye başladı. Hakkari bu açıdan avantajlı noktada. Çünkü, hem uzun pistler oluşturulabilir hem de kar daha uzun süre etkili oluyor.

Özel sektörün Hakkari’ye bakışını merak ettim:

- Turizm yatırımcılarıyla Hakkari konusunu hiç görüştünüz mü? Yatırım yapan olur mu?

Şu yanıtı verdi:

- İş yatırım aşamasına geldiğinde ilgilenenler elbette olur.

Çocukları düşüncelerini çekinmeden ifade etmeye alıştırmalıyız

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’nın 2008 yılında 15 bin adet bastırıp ücretsiz dağıttığı “Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri” kitabının bazı bölümlerini yeniden okudum.

Kitabın “Aile Hayatı” bölümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklar ve gençlerin yetiştirilmesiyle ilgili şu tavsiyeleri dikkatimi çekti:

Çocukları serbestçe konuşmaya, düşündüklerini söylemeye, duyduklarını olduğu gibi ifadeye teşvik etmelidir.

Böylece hem hatalarını düzeltmeye imkan bulunur, hem de ileride yalancı ve ikiyüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur.

Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık başkalarının samimi düşüncelerine saygı duymaya alıştırmalıyız.

Gençlerin gözaltına alınmasının, tutuklanmasının sıklaştığı bugünlerde Atatürk’ün tavsiyesini bir kez daha hep birlikte anımsayalım istedim…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun…