‘Akıl bağı’ ile aile oldu, ‘İlk Fırsat’ın iş kapısı açma oranı yüzde 99’u buldu

Şevket Sabancı’nın eşi ve çocuklarıyla birlikte kurduğu Esas Holding 15’inci yılında, yani 2015’te 10 bine yakın kişiye istihdam sağlar noktaya geldiğinde aile önemli bir adım atmıştı:

- Aile Varlık Yönetim Birimimize bağlı bir de “Esas Sosyal”i kuralım…

“Esas Sosyal”in kurucular kurulu kadrosunda Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Ali Sabancı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu yer almış, ilk tanıtımı da Ekim 2015’te yapılmıştı.

“Esas Sosyal”in Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, ekibiyle birlikte kolları sıvamış, sosyal sorumluluk projesi araştırmaya koyulmuş, şu veri aklına takılmıştı:

- Türkiye’de üniversite mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 28.3. Bu konuda çözüme dönük bir model ortaya koyabilir miyiz?

Ipsos’un yaptığı araştırmadaki şu veri çok çarpıcıydı:

- Üniversiteden yeni mezun gençler ortalama 13 ay işsiz kalıyor. Bu gençlerin yüzde 90’ı moralsiz, kaygılı ve kendini baskı altında hissediyor.

Ankete katılan gençlerin şu yakınmaları öne çıkmıştı:

- İş başvurularında belli başlı üniversiteler öne çıkıyor. Kimi zaman mezun olduğumuz üniversiteyi söylemeye utanıyoruz. Ayrıca hep, “Deneyimin var mı?” diye soruluyor. Birileri bize kapısını açmazsa nereden deneyim sahibi olacağız.

Emine Sabancı Kamışlı, ekibi ve o günlerde Danışma Kurulu’nda bulunan Sina Afra, Pelin Akın, Ayşe Güçlü Onur, Prof. Erhan Erkut, Ayşecan Özyeğin, Nurhan Yentürk ilk projenin adını şöyle belirlemişti:

İlk Fırsat…

Emine Sabancı Kamışlı, farklı bir modelle üniversiteyi yeni bitirmiş gençlere ilk iş kapısını açmaya çalışacaklarını anlatmıştı:

- Sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmak, gençlerin ufkunu açabiliyor. “İlk Fırsat” projemizle 15 gencin STK’larda 12 ay istihdam edilmesini sağlayacağız. Maaşlarını biz üstleneceğiz.

“Esas Sosyal”, “Genç istihdamında fırsat eşitliği” hedefiyle “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat”a “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım” ve “Mezun Programları”nı ekledi.

Esas Holding, bu yıl 25’inci yılını kutlarken, “Esas Sosyal” de 10’uncu yılına girdi. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Gençlere fırsat eşitliği sağlama yolculuğundaki son gelişmeleri”paylaşmak üzere holding merkezinde bir buluşma düzenledi.

Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Sosyal”in 10 yılını özetlerken söze şöyle girdi:

- “Aile” olabilmek için kan bağı gerektiği düşünülse de biz 10 yılda “akıl bağı” ile bir aile oluşturduk. Programlarımızla 2 bin gencimizi kucakladık, 5 bin kişilik bir ekosistemin oluşmasını sağladık.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bu işi tek başımıza yapmadık. El ele verince hedefe ulaşmak daha kolay oluyor. STK’larla el ele tutuştuk, “akıl bağı” ile aile oluşturduk.

“Esas Sosyal”in programlarıyla mezunlarına ulaştığı üniversite sayısını tanıtım filminde ortaya koydu:

- Çoğu adı az bilinen, fazla öne çıkmamış Anadolu’dan 99 üniversite, programlarımızın kapsama alanına girdi.

“İlk Fırsat”ın birinci yılında 15 gencin STK’larda bir yıl “Esas Sosyal” desteğiyle çalıştığını anımsattı:

- Üniversiteden yeni mezun gençlerimiz Darüşşafaka Cemiyeti’nden İKSV’ye, TEGV’den TEV’e, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) uzanan farklı STK’larda 1 yıl çalıştı. CV’lerine çalıştıkları STK’ları eklemeleri, iş deneyimi edinmeleri iş kapılarını daha kolay açtı.

“İlk Fırsat” kapsamında STK’larda bir yıl çalışan gençlerin iş bulma oranını irdeledi:

- “Esas Sosyal” desteğiyle STK’larda bir yıl çalışan gençlerin yüzde 99’u iş bulabilir hale geldi.

“Esas Sosyal”in Ekim 2015’teki ilk buluşmasında Emine Sabancı Kamışlı’ya sormuştum:

- Başlangıç için 15 genç az değil mi?

Şu yanıtı almıştım:

- Proje başarılı olursa sayı elbette artar…

10 yılda “akıl bağı” ile oluşan 5 bin kişilik ekosistem, “Esas Sosyal”in başarıya ulaştığını gösteriyor…

“İlk Fırsat”ın tetiklediği iş kapısından girme oranının yüzde 99 olması, bu başarıyı perçinliyor…

Bu bir heves değil iş olarak görülmeli

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Sosyal”in 10 yılını değerlendirirken şu noktanın altını çizdi:

- Sosyal sorumluluk projelerini heves değil, iş olarak değerlendirmek gerekiyor. Biz, hayata geçirdiğimiz projelerle gençlerin umutlarına dokunuyoruz. O umutları kırmamak, hep diri tutmak gerekiyor.

Burs konusuna değindi:

- Öğrencilere burs vermek sadece her ay çek kesmekten ibaret görülmemeli. Şirketlerimizin İK birimlerinin eleman ararken burs verdiğimiz gençlere odaklanması gerekiyor.

Burs konusunda şu noktaya işaret etti:

- Pegasus, 5 yıl sonra yeni uçakları filosuna dahil edecekse, ona göre istihdamı da artacaktır. Bu durumda Pegasus ile burs veren tarafın paslaşması, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim gören gençlerle bağın kurulmasını sağlar. Yani, ihtiyaç duyulan alanlara dönük burs verilir.

Emine Sabancı Kamışlı, “mezun programı”yla ilgili şu noktayı irdeledi:

- “Mezun programımız” kapsamında gençlerin örneğin Goldman Sachs’ın Dubai Başkan Yardımcısından mentorlük desteği almasını sağlayabiliyoruz. Sütçü İmam Üniversitesi mezunu bir gencin kendi başına bu bağlantıyı kurması kolay değildir.

Ardından ekledi:

- Sütçü İmam Üniversitesi mezunu gencimizin Goldman Sachs’ın Dubai’deki Başkan Yardımcısından mentorlük desteği almış olması CV’sine eklendiğinde iş bulma şansı çok daha artıyor.

İş ve aş yaratmak önceliğimiz oldu

“Esas Sosyal”ın 10’un yılına ilişkin hazırlanan tanıtım filminde holding kurucusu rahmetli Şevket Sabacı’nın şu sözlerine yer verildi:

İş ve aş yaratmak önceliğimiz oldu.

Başarı için eğitimi hep birinci sırada tuttuk.

‘İngilizce Fırsatım’ 6.6 kat etki yarattı

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Sosyal”deki sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili etki analizleri yaptırdıklarını belirtti:

- Yaptığımız her işte ölçülebilirlik şart.

Esas Sosyal Direktörü Özlem Akgün Eşmeler, önce “İlk Fırsat” projesinin etki analizinden çıkan sonucu paylaştı:

- “İlk Fırsat” projesine yapılan her 1 birimlik harcama 2.52 kat etki yaratıyor.

Ardından “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım”a geçti:

- “İngilizce Fırsatım” için yapılan her 1 birimlik harcamanın yarattığı katkı 6.6 katı buluyor.

Bunun anlamını şöyle açtı:

- “İngilizce Fırsatım” kapsamında eğitim gören gençlerin yüzde 88’inin İngilizce becerisi gelişiyor. CV’lerine rahatlıkla “İngilizce biliyorum” diye yazıyorlar. Böylece iş kapısından girmeleri kolaylaşıyor.

Özlem Akgün Eşmeler, bu programdan yararlanan gençlerle ilgili şu gözlemini aktardı:

- Gençler aldıkları eğitimle zamanı yönetmeyi, “pes etmemeyi” öğreniyor.