Gayrimenkule 56 ülkeden 1 milyar dolar getirdi, şimdi 600 milyon dolarlık portföyü var

Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, 6.2’lik Silivri depreminden sonra portföyünde bulunan konutlara olan talep durumunu dikkatle inceledi.

Pazarlama portföyünde olan önemli projelerden birinde 10 kadar konut satışının depremin hemen ertesi günü iptal edildiğini gördü. Konut alımını iptal edenlerin kimler olduğunu merak etti, ekibi raporu sundu:

- İptallerin 10’u da Anadolu’dan müşterilerden oluşuyor. İstanbul depremi riski Anadolu’daki müşterilerimizi ürkütmüş görünüyor.

Ekibi rapora Hakan Bucak’ı rahatlatan bilgiyi ekledi:

- Anadolu’dan müşterilerin iptaliyle oluşan açığı İstanbul’da yerleşik olanlarla kapattık. Yani, projeye güvensizlik söz konusu değil.

Mars Gayrimenkul’ü 2018 yılında kuran Hakan Bucak’la geçenlerde bir grup meslektaşımla birlikte sohbet ettik, sektörün, piyasanın nabzını tutmaya çalıştık. Bucak, konut pazarındaki mevcut durumla ilgili şu saptamayı aktardı:

- Şu anda sıfır konut alanların yüzde 90’ı oturum amaçlı. Sadece yüzde 10’u yatırım için alıyor. Daha önce bu oran yüzde 50-50 şeklindeydi.

Gayrimenkul sektörünün ekonomik, sosyolojik ve psikolojik bir dönüşümden geçtiğini vurguladı:

- Artan faizler, küresel belirsizlik ve ekonomideki dalgalanmalar vatandaşın yatırım motivasyonunuetkiliyor. Bu süreçte konut daha çok “yaşamak için” alınıyor.

İstanbul’daki deprem tedirginliğine dikkat çekti:

- Özellikle Zeytinburnu, Bakırköy gibi yapı stokunun eski olduğu semtlerden daha güvenli bölge ve projelere yönelim artıyor. Alıcılar artık işin sadece ekonomik yönüne değil, “güvenli yapı” olmasına da dikkat ediyor.

Gayrimenkul sektörünün belirsizlik ve güven konusunda önemli sınavdan geçtiğini savundu:

- Geliştirici, yatırımcı ve alıcı tarafında yaşanan memnuniyetsizlik, sektörde daha sistemli ve denetlenebilir bir yapıya ihtiyacı açıkça ortaya koydu. Artık çok daha bilinçli bir alıcı profili ile karşı karşıyayız. Artık, “Kimden ve hangi güvenceyle alım yapılabileceği” de sorgulanıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Şeffaf, denetimli, etik değerlere bağlı ve yatırımcının haklarını koruyan bir gayrimenkul ekosistemi oluşturulması gerekiyor.

Mars Gayrimenkul’ün ulaştığı noktayı irdeledi:

- Bugüne kadar 56 farklı ülkeden yatırımcıyla doğrudan çalıştık ve Türkiye’ye gayrimenkul alımı üzerinden 1 milyar dolara yakın döviz girişine aracılık etmiş olduk.

Yurt dışından gelen gayrimenkul yatırımcılarının ülke ve bölgelere dağılımıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

- Mars Gayrimenkul aracılığıyla ülkemizde konut alanların yüzde 30’unu Arapça konuşulan ülkelerin vatandaşları oluşturdu. Yüzde 40’ı Rusya’nın liderliğindeki Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan geldi. Onları Çinli, Avrupalı, ABD’li alıcılar izledi.

Yabancıların İstanbul’da tercih ettiği bölgeler üzerinde durdu:

- Rus ve İranlı yatırımcılar daha çok Anadolu yakasına yönelirken Arap yatırımcılar Avcılar, Zeytinburnu ve Kağıthane’yi tercih etti.

Halen Mars Gayrimenkul’ün satış portföyü stokunun 600 milyon dolara ulaştığını bildirdi:

- Satış portföyümüzün büyüklüğünün 1.5 milyar doları bulduğu dönemler de yaşadık.

Mars Gayrimenkul’ün 600 milyon dolarlık portföy büyüklüğü, piyasada kendine 7 yılda açtığı yeri ortaya koyuyor…

Hakan Bucak’ın sektörlerle ilgili “şeffaflık ve denetim” çağrısına kulak vermek gerektiği anlaşılıyor…

Marmara Vizyon işbirliği ile Yedi Mavi’yi üstlendi

Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, Zekeriyaköy ve Beykoz’da yürüyen projelerine değindi:

- Zekeriyaköy’de villa ve eğitim yatırımı, Beykoz’da da butik konut projemiz yürüyor.

Pazarlama tarafındaki büyük projeye işaret etti:

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iştiraki Marmara Vizyon Gayrimenkul ile işbirliği kapsamında “Yedi Mavi Projesi”nin tüm satış, yönetim ve operasyon süreçlerini yürütüyoruz.

Marmara Vizyon ile işbirliğinin 2024 yılında başladığını belirtti:

- Yedi Mavi’de 356 bağımsız bölümün tamamı, site yönetimi, ticari alanlar ve ortak yaşam alanları dahi olmak üzere kapsamlı şekilde bizim sorumluluğumuzda bulunuyor.

Bu işbirliği için hem yatırımcılara hem de projeyi geliştiren kurumlara güvenilir bir model sunduklarını kaydetti:

- Yüksek hacimli yatırımcı ilişkileri, güçlü yabancı alıcı portföyü ve sürdürülebilir satışla örnek model oluşturduk.

Miami’de yurt yapıyor GYF için plan hazırlıyor

Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, gayrimenkul projeleri konusunda Miami’ye (ABD) uzandı:

- Florida Üniversitesi’nin yanında bulunan 800 yataklı bir öğrenci yurdu projesinde yatırımcı olarak yerimizi aldık.

Bucak, hedefinin bir Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurmak olduğunu belirtti:

- Amacımız bireysel değil, kurumsal düzeyde fon toplayıp 1-2 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaşmak.

Bu kaynağı kullanacağı adresi şöyle paylaştı:

- Bu kaynakla doğrudan arsa sahiplerine giderek vizyoner, güvenli ve uluslararası standartlara uygun projeler geliştirmek istiyoruz. Klasik müteahhitlik anlayışının dışına çıkacağız.

Şu noktanın altını çizdi:

- Fon kapsamında geliştirilecek projelerde yatırımcılar teslimat garantili bir konut satın alma imkanına sahip olacak.

Tüm ödemelerin Takasbank sistemi üzerinden yapılacağını kaydetti:

- Değerleme raporları SPK onaylı kurumlarca hazırlanacak. İnşaat bitirme sigortası ve tapu belgeleri satıştan önce hazır olacak.

Alparslan, kendi otel markası ile yeni bir yolculuğa çıktı

Elite World Hotels İcra Kurulu Üyesi Server Alparslan, sosyal medyadan kendisi ile ilgili bir duyuru paylaştı:

- Elite World Hotels İcra Kurulu üyeliğinden 17 Şubat 2025 itibariyle ayrıldım. Bundan sonraki süreçte kendi markam “The Wings Hotels” (Karaköy, Pera, Ankara, Sirkeci, Ürgüp) yönetiminde işlerime devam edeceğim.

Alparslan, paylaşımında diğer işlerine de işaret etti:

- Aynı zamanda yine kendi markam “FlamPack Ambalaj Sanayi” yönetiminde göreve devam edeceğim. Kimo Şirketler Grubu’nda İcra Kurulu Üyeliğim de sürecek.

Bu paylaşımı üzerine Server Alparslan’a Elite World Hotels’ten ayrılmasının başka gerekçesi olup olmadığını sordum, şu yanıtı verdi:

- Sadece kendi yolumu çizme ve o yolda yürüme kararı aldım.

Pera’daki oteliyle ilgili şu bilgiyi verdi:

- Tarihi 1876 yılına uzanan, İngilizlerin telgraf merkezi olarak kullandıkları binayı otele dönüştürdük.

Yerel üzüme ilgi büyük şarap ürettiğimize şaşıranlar da var

Memleketi Çal’da (Denizli) bağ sahibi olup, şarap üretimine giren Dekar Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, ürünleriyle katıldığı Tokyo Şarap Fuarı’ndan mesaj gönderdi:

- Fuarda yerel üzümlerimizle ürettiğimiz şaraplarımıza daha fazla ilgi gösterildi. Çok büyük ilgi vardı.

Japonların Türkiye sevgisine değindi:

- Ziyaretçilerimizin büyük bölümü ülkemize olan sevgilerini dile getirseler de hiç Türkiye’de üretilmiş şarap tatmamışlardı. Hatta Türkiye’de şarap ürettiğimize şaşıranlar bile oldu.

Türkiye’nin bağcılıkta dünya 5’incisi olduğunu anımsattı:

- Bunu anlatmak bizim sorumluluğumuzda. Daha fazla görünür olmalı ve konuşmalıyız. Sadece belli bir kesime değil herkese şarabın bizim içeceğimiz olduğunu, kendi üzümümüzle yarattığımız bir değer olduğunu anlatmalıyız.