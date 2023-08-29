SPK'dan gayrimenkul değerleme tarifesine yüzde 50 zam

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi tutarlarında yaklaşık %50 oranında artışa gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan SPK kararına göre, 2023 yılına yönelik güncellenerek yeniden düzenlenen ve bugünden geçerli gayrimenkul değerleme asgari ücretleri; metrekaresine bağlı olarak; konut, ofis veya büro için 2,662 TL ile 8,419 TL arasında değişen tutarlardan, 3,993 TL ile 12,629 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak; imalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için 2,454 TL ile 20,514 TL arasında değişen tutarlardan 3,681 TL ile 30,771 TL arasında değişen tutarlara yükseltilirken, dükkan, plaza, AVM, konaklama tesisi, sinema-tiyatro salonları, spor tesisleri ve otoparklar için ise 2,719 TL ile 40,569 TL arasında değişen tutarlardan 4,079 TL ile 60,854 TL arasında değişen tutarlara güncellendi.