Spor giyim devi rekabet soruşturmasında sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurulu, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına geçildiğini ve toplantının 23 Eylül 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Rebaket ihlali iddiasıyla inceleme başlatılmıştı

Açıklamada, şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan incelemede artık sözlü savunma sürecine gelindiği belirtildi.

Adidas sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurulu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 23 Eylül 2025 Tarihinde Yapılacaktır. Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelinmiştir. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 23 Eylül 2025 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır.”

Bilgi ve belgeler Rekabet Kurulu'na sunulacak

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz almak üzere toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçelerini 16 Eylül 2025 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna sunmaları gerektiği bildirildi.