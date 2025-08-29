Türk çelik sektörü rekabet gücünü enerji yatırımları ile arttırdı

Türkiye'nin ve bölgenin en büyük enerji fuarı olan EIF, sadece enerji sektörü değil; onunla entegre biçimde büyüyen demir-çelik, otomotiv, finans, altyapı gibi sektörler için de yeni iş birliklerinin ve yatırımların kapılarını aralayacak.

Fuar enerji profesyonelini ağırlayacak

Almanya, İspanya, Hollanda, Danimarka, İsviçre, İtalya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere onlarca ülkeden enerji profesyonelini ağırlayacak EIF 2025, bu yıl da küresel ölçekte yoğun ilgi görüyor.

“Sanayicimizin karbon nötr adımlarını görünür kılacağız”

Global Enerji Derneği Başkanı ve EIF Yürütme Kurulu Başkanı Murat Dilek “Avrupa Birliği’nin karbon nötr üretim şartlarını ön plana çıkardığı bu dönemde, Türk sanayisinin özellikle çelik sektöründe attığı adımlar son derece stratejik bir öneme sahip. Avrupa pazarındaki payını istikrarlı şekilde artıran çelik sektörümüz, güneş enerjisi yatırımlarıyla üretim süreçlerini hem çevreci hem de rekabetçi hale getiriyor. Bu dönüşüm, sadece bugünün değil, geleceğin sanayi altyapısını kurmak açısından da kritik. EIF olarak biz, bu dönüşümün tam merkezindeyiz. Güneş ve rüzgar enerjisinden karbon piyasalarına, hidrojen teknolojilerinden yeşil finansmana kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin enerji geleceğine yön veriyoruz. EIF yalnızca bir fuar değil; sanayicinin, yatırımcının ve karar vericinin aynı masada buluştuğu, somut iş birliklerinin doğduğu bir platform. 2025 yılında İstanbul’da düzenleyeceğimiz EIF Enerji Kongresi ve Fuarı’nda, karbon nötr üretim hedefleri doğrultusunda sanayicimizin attığı adımları daha da görünür kılacağız. Özellikle SKDM gibi düzenlemelerle birlikte, enerji kaynaklarının temizliği ve maliyet etkinliği artık rekabetin temel unsuru. Biz de Türk sanayisinin bu süreci fırsata çevirmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk çelik sektörü Avrupa pazarındaki payını yüzde 12’ye yükseltti

Avrupa Birliği’nde son yıllarda karbon nötr üretim şartlarının ön plana çıkması, Türk çelik sektörünü stratejik yatırımlarla dönüşüme yöneltiyor. Avrupa pazarındaki payını son 10 yılda yüzde 5’ten yüzde 12’ye yükselten sektör, güneş enerjisi yatırımları sayesinde rekabet gücünü daha da artırıyor. 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan sektörde, üretimin yarısından fazlasında güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları devreye alındı. Şu ana kadar çevresel onayı tamamlanan 14 proje toplamda 1.171 MW kapasiteye ulaşırken, devam eden projelerle birlikte sektörün toplam GES kurulu gücünün 1.500 MW’a çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği’nin karbon vergisi uygulaması olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile birlikte, enerji maliyetleri ve karbon yoğunluğu, üretim rekabetinde kilit faktör haline geldi. Türk çelik üreticileri bu dönüşümle karbon ayak izlerini daha da azaltarak Avrupa’daki konumlarını güçlendiriyor.