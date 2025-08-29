İstanbul’dan Mısır’a turizm köprüsü! Şarm El Şeyh tatilde yükseliyor

Mısır’ın ünlü tatil merkezi Şarm El Şeyh’e ilgi artıyor. Türkiye’den uçakla günde 5 sefer düzenleniyor. AJET Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan seferlere başlarken, Mısır Rixos Otel de kapasitesini 10 bin odaya çıkaracak.

Türkiye’den günlük 5 uçuş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bir yıl önce Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuş başlatan Ajet, ekim ayı başında ise ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki gözde tatil merkezleri Şarm El Şeyh (Sharm El Sheikh) ve Hurgada (Hurghada) hatlarını açtı.

Şarm El Şeyh’e Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’ndan günde 2 sefer,Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Pegasus 2 sefer Ajet ise 1 sefer yapıyor.

12 ay boyunca tatil

Rixos Mısır Pazarlama Müdürü Zafer Yavuz, yaptığı açıklamada ‘’ Şarm El Şeyh’in ,12 ay boyunca tatil yapılabilecek bir destinasyon olduğunun altını çizerek . "Yılda iki kere yağmur yağar. Mısır’a gelmek isteyen Türk turistlere gelmelerini öneriyorum. Çeşitli tip otellerimiz var. Çocuk kulübümüz, robotik kulübümüz SPA’mız olan aile konseptti olan Ramadıs , 18 yaş üstü otel konseptimiz var. Villa konseptimiz var. Dünya mutfaklarımız var. Türkiye bizim için önemli bir pazar her yıl misafir sayımız artıyor ve yatırımlarımız da artıyor"dedi.

11 otel ile hizmet veriyor

Çalıştıkları ülkelerde Mısır’ın tanıtımını yaptıkları ifade Yavuz ' Mısır’da açık ara önündeyiz. Türk çalışanlarımız var. Üst yönetimde restoranlarda Türk aşçılar var. Türk damak yapısına uygun yemeklerimiz de bulunuyor. Otelimizi Rus, Kazakistan, İngiltere, Özbekistan ve Türkiye’den gelen turistler dolduruyor. Mısır’a turistlerin artan ilgisine paralel olarak da bizde önemli bir büyüme atağındayız. Mısır’da büyük bölümü Şarm El Şeyh ve Hurgada olmak üzere toplam 7 bin oda kapasiteli 11 otelimiz bulunuyor. Ayrıca Şarm özel bir bölge sıkı bir şekilde korunuyor. Mısır’lı vatandaşları bile izin almadan bu şehre giremiyor.'' diye konuştu.

Şarm El Şeyh’e Türklere vize yok

Bordo pasaportuna sahip Türk vatandaşları Şarm El Şeyh’e vizesiz giriyor. Uçaktan inmeden sizlere bir form veriliyor. Bu formu doldurup pasaporttan geçerken polise veriyorsunuz. Eğer bu şehirden Kahire’ye gitmek isterseniz 25 dolar vize ücreti alınıyor.

Konaklamayı 10 bin odaya çıkaracağız

Bu arada Şarm El Şeyh’de ilk fazı hizmete giren Rixos Radamis, diğer fazları tamamlandığında 1 milyon metrekarelik alanda yerleşik bir tesise dönüşecek.

Mısır’da işletmeci olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Rixos Mısır otelleri CEO’su Erkan Yıldırım ise “Artık, yatırımcıların otellerini işleten diğer zincirler gibi bir otel operatörüyüz. Burada Mısırlı yatırımcı ortağımızın yatırımlarını işleten bir konumdayız. Bu yıl 51 bin Türk misafiri ağırladık. Bugün 7 bin odalık kapasiteye sahip olan Rixos, önümüzdeki iki yıl içinde bu sayıyı 10 bine çıkararak Mısır’ın konaklama gücünü uluslararası ölçekte daha da ileriye taşıyacak"dedi.

Rixos Sahnesinde Dünya Yıldızları

Mısır’ın eğlence anlayışında dönüm noktası olduğunu dikkat çeken Yıldırım şunları söyledi:

“2025 yılı, Mısır’ın eğlence anlayışında dönüm noktası oldu. Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te gerçekleşen Enrique Iglesias konseri ve Jennifer Lopez’in “Up All Night” turnesi kapsamındaki özel performansı, bölgeyi global müzik sahnesine taşıdı. Bu konserlerin otelimizde yapılacağını duyan severler Türkiye ve Avrupa’dan gelerek otelimizde oda tutarak konser ücreti ödemeden konsere katıldılar. Önümüzdeki yıllarda da dünya standartlarında konser ve etkinliklere ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Amacımız bölgenin vazgeçilmez adresi olmak.”