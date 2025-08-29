Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Çin'de görüşecek

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Çin'de görüşecek.

Kremlin yaptığı son açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü kapsamında haftaya Çin'de görüşeceğini aktardı.

Putin, Xi Jinping ile görüşmeler yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta Çin'i ziyaret ederek mevkidaşı Xi Jinping ile görüşmeler yapacak ve bir güvenlik zirvesine katılacak. Ziyaret kapsamında ayrıca II. Dünya Savaşı anma törenlerinde Xi'nin "ana konuğu" olacak.

Putin dünya liderleriyle ikili görüşmeler yapacak

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'a göre Putin, törene "ana konuk" olarak katılacak ve Xi'nin sağında oturacak; Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise Xi'nin solunda yer alacak.

Putin, Çin'de bulunduğu süre boyunca diğer dünya liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak. Bunlar arasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bulunuyor.

Çin'e gidecek Rus heyeti açıklandı

Çin'e gidecek Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Savunma Bakanı Andrei Belousov, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Kremlin Danışmanı Ushakov, Gazprom CEO'su Alexei Miller yer alacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi Çin'in Tiencin şehrinde yapılacak

Örgütün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, bu yıl 31 Ağustos-1 Eylül'de Çin'in Tiencin şehrinde yapılacak.

Çin'in ev sahipliği yapacağı zirveye örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

20'den fazla ülke lideri katılacak

Bugüne dek düzenlenen en geniş kapsamlı ŞİÖ Zirvesi olacak toplantıda üye, gözlemci üye, diyalog ortağı ve konuk 20'den fazla ülke lideri ile 10'dan fazla uluslararası örgütün yöneticileri hazır bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidar döneminde izlediği politikaların Batı'da geleneksel ittifak bağlarını sarstığı bir dönemde, Asya'da Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği ŞİÖ'nün alternatif gruplaşmanın küresel jeopolitik dengelerdeki ağırlığı artıyor.

Pekin yönetimi, ev sahipliği yapacağı ŞİÖ Zirvesi'ni, Trump politikalarının yol açtığı ekonomik ve siyasi belirsizliklere karşı kendini küresel istikrarı temsil eden bir güç kutbu olarak konumlandırmak için fırsat olarak görüyor.