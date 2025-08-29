  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Takip Et

Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek

Rekabet Kurulu’nun, MARS sinema şirketine yönelik yürüttüğü soruşturma şirketin taahhüt vermesiyle sonlandırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Rekabet Kurulu kararına göre MARS sinemalarında koltukların yüzde 80’i üçüncü taraflara ait filmlere ayrılacak. Şirketin kendi dağıtımını yaptığı filmler, MARS sinemalarında en fazla yüzde 20 koltuk kapasitesi ile yer bulacak.

Karara göre, filmlerin sonraki haftalarda vizyonda kalıp kalmaması seyirci talebine göre belirlenecek. Ortalama izleyici sayısı, doluluk oranı, talep edilen filmler arasında olup olmaması ve seyirci ilgisinin devam edip etmediği gibi dört kriterden en az ikisini karşılayan filmler, dağıtıcısı kim olursa olsun vizyonda kalmaya devam edecek.

Yüksek seyirci potansiyeline sahip lokasyonlarda da üçüncü taraf filmlere yer verilecek; MARS programlamada seyirci tercihleri esas alınacak ve tüm dağıtım firmalarına objektif-eşit muamele yapacak.

MARS’ın vizyon programlamasında, kendi dağıtım faaliyetinden sorumlu CGV MARS yetkililerinin süreçlere dahil olması engellenecek.

Rekabet Kurulu açıklamasında soruşturmanın, sinema filmi gösterim hizmetleri pazarında hâkim durumda bulunan MARS’ın bu gücünü film dağıtım pazarında kötüye kullanıp kullanmadığı iddiası üzerine başlatıldığı hatırlatıldı.

MARS’ın kendi dağıttığı filmlere avantaj sağladığı, bu durumun ise üçüncü taraf film dağıtıcılarının pazara erişimini kısıtladığı ve dışlanmalarına yol açabileceği iddialarının değerlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu taahhütlerin kabulü ile sinema salonlarında adil rekabetin ve seyirci tercihine d ayalı film çeşitliliğinin güvence altına alınması, üçüncü taraf dağıtımcıların pazara erişimini koruyarak tekelleşme riskinin önlenmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Soruşturma; Paribu Cineverse markasıyla sinema işletmeciliği ve CGV MARS markasıyla film dağıtımı pazarında faaliyet gösteren MARS ile aynı ekonomik bütünlük içinde film dağıtımı gerçekleştiren CJ ENM hakkında yürütüldü.

Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Lüks moda devi Louis Vuitton'a veri soruşturmasıLüks moda devi Louis Vuitton'a veri soruşturmasıŞirket Haberleri
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Ekonomi
TMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardıTMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardıŞirket Haberleri

 

Ekonomi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Üniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyor
Üniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Kamu mal alımında yeni dönem! Bakan Şimşek'ten açıklama: Sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak
Kamu mal alımında yeni dönem
Küresel piyasalar kritik veri akışına odaklandı
Küresel piyasalar kritik veri akışına odaklandı