Lüks moda devi Louis Vuitton'a veri soruşturması

Bilgisayar korsanları, Fransız lüks moda evi Louis Vuitton'u hedef aldı. Moda devi, 2 Temmuz'da ağıra yetkisiz erişim tespit etti. Siber saldırı sonucu Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya ve İsveç'teki 419 bin müşterinin bilgileri çalındı.

Veri hırsızlığıyla ilgili Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından 11 Temmuz'da açıklama yapıldı. Louis Vuitton'un Türkiye'de yaklaşık 143 bin müşterisinin kişisel verilerinin siber saldırı sonucu çalındığı belirtildi. KVKK'nın açıklamasında ihlalin 7 Haziran 2025 tarihinde başladığı ve 2 Temmuz 2025 tarihinde tespit edildiğini kaydetti.

Güney Kore müşterilerinin bilgileri de çalındı

Lüks markanın Güney Kore birimi de, Türkiye'den bir hafta önce, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bazı müşteri verilerinin sızdırıldığını, ancak bu sızdırılan verilerin arasında müşterilerin finansal bilgilerinin bulunmadığını duyurdu. Bu arada, lüks grubuna bağlı iki marka da, yılın başlarında bildirdikleri müşteri verisi sızıntıları nedeniyle mayıs ayında soruşturma altına alınmıştı.

Şirket, Fransız merkez ofisinin 13 Haziran'da bilgisayar sisteminde şüpheli aktiviteler tespit ettiğini, 2 Temmuz'da Hong Kong'lu müşterilerin etkilendiğini tespit ettiğini ve ardından ihlali 17 Temmuz'da denetleme kuruluşuna bildirdiğini belirtti.

Amerika'da soruşturma

Siber saldırıların hedefinde olan moda devi Louis Vuitton, Amerika'da soruşturma altına alındı.

Markanın ABD'deki yan kuruluşu Louis Vuitton North America Inc.'in Teksas'ta 23 bin 570, Washington'da ise 17 bin 615 müşterisi veri sızıntısından etkilendi. Ancak lüks marka devi, haziran ayında meydana gelen ihlali 22 Ağustos'ta müşterilerine haber verdi ve aynı zamanda Kaliforniya Başsavcılık Ofisi, Teksas Başsavcılık Ofisi ve Washington Eyaleti Başsavcılık Ofisi'ne bildirdi.

Müşterileri geç bilgilendirmele suçlanıyor

Louis Vuitton North America Inc., olayın ardından etkilenen müşterileri bilgilendirmeyi geciktirmek ve eyalet ile federal yasaları potansiyel olarak ihlal etmekle suçlanıyor.

Moda devi, müşterilerine tazminat ödemekle karşı karşıya kalabilir.