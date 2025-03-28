Şubatta para arzı artmaya devam etti, kredilerde büyüme yavaşladı

Geniş para arzı M3, Ocak 2025 döneminde yıllık yüzde 41,7 büyümenin ardından Şubat 2025 döneminde yıllık yüzde 41,8 büyüdü.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 29,7 olarak gerçekleşirken şubat ayında yüzde 29,4 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ocak 2025'te yüzde 42,5 iken Şubat 2025'te yüzde 39,6 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ocak 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 36,9 artmışken, Şubat 2025'te ise yüzde 36,1 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Şubat 2025'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 41,8 oranındaki büyümede yüzde 23,8 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 12,1 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık yüzde 3,0 oranındaki büyümede ise yüzde 1,8 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olurken, bunu yüzde 1,5 ile vadesiz mevduatlar izlemiş, para piyasası fonları ise yüzde 0,7 ile azalış yönlü etki etmiştir."