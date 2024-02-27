Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi: Elektrikli araçların pil fiyatları düşecek

Merve YEDEKÇİ / İSTANBUL

İTÜ İLATAM (İleri Araç Teknolojileri Araştırma Merkezi) ve SMİ’nin (Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi) birlikte organize ettiği ‘Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi’ gerçekleştirildi.

Zirve’nin ilk oturumu ‘Sürdürülebilir Mobilitenin Gelişimi ve Enerji Yönetimi’ başlığı ile Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak’ın moderatörlüğünde gerçekleşirken ikinci panel ise Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün moderetörlüğünde ‘Yeni Jenerasyon Mobilite’ konu başlığı ile ele alındı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İLATAM, endüstri ile akademik dünya arasında güçlü bir köprü vazifesi görecek” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin önündeki en büyük sıkıntının çok fazla elektrikli araç üretiminin olmamasına vurgu yapan SMİ Başkanı Hakan Doğu, “Ülkemizdeki bu ekosistemi canlandırabilmemiz için bütün sanayi stratejimizden pazar stratejimize kadar her şeyi tekrardan sıfırlamamız, yeniden düzenlememiz gerekiyor. Goldman Sachs raporuna göre, önümüzdeki 5 sene boyunca elektrikli araçların pillerinin fiyatlarının bugün 100 iken 30’a hatta 20’ye düşmesi bekleniyor. Aracın maliyetinin yüzde 40’ını oluşturan pil teknolojisindeki bu ciddi düşüşler araç fiyatlarını çok ciddi bir şekilde daha da aşağı götürecek. Bu teknolojilerde ülke olarak bir şey yapmak istiyorsak, sarılmamız gereken tek bir ip var, o da bilim.” Türkiye’de elektrikli araç pazarının artmaya devam edeceğini söyleyen Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak ise, “Bu iş aslında geleceğin işi, gençlerin işi. Gençlerin kullanacağı araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Artık elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle, CPU’ların ve çiplerin güçlenmesi, hızlanması ile beraber iş akıllanmaya ve başka bir noktaya gitmeye başladı” şeklinde konuştu.

Araçlar artık teknoloji ve yazılım odaklı

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ise, “Araçlar artık ürün odaklı olmak yerine teknoloji ve yazılım odaklı oluyor. Eskiden şanzıman ve motor maliyeti vardı, şimdi pil ve yazılım, maliyetin önemli bir bölümünü karşılıyor. Akıllı cihazlar, yeni tecrübeler edindiğimiz bir yaşam alanı haline geldi” dedi. Garanti BBVA Direktörü Çağrı Koray Öztopçu da şu bilgileri paylaştı, “Toplumda herkesin net sürdürülebilir bir şekilde ulaşımından bahsediyoruz. Tüketici finansmanı bakış açısıyla müşteriye sunacağımız ürünler de tamamıyla değişiyor. Bağlantılı araçlarla sunduğumuz ürünler esasında finansmana ve araç içinde farklı finansman ürünlerine bürünecek. Uzun süreli kiralama işini Enterprise dijital kredi uygulamasının içine yerleştirmiştik. Bu ürünler artacak, Z kuşağına göre şekillenecek ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla daha geniş bir kitlelere ulaşacağız.”