Sürücüler dikkat! Plakalarda yeni dönem: Sahtesini bile ürettiler

İllegal yöntemlerle yasa dışı olarak faaliyet gösteren merdiven altı kuruluşlar tarafından sahte olarak herhangi bir belge ve bilgiye dayalı olmadan basılıp kargoyla evlere kadar gönderilen APP plakalar birçok araç üzerinde takılı halde duruyor.

Hürriyet'in haberina göre, görüntüsü için satın alanların dışında terör, gasp, soygun gibi suç arz eden olaylarda APP plakayı temin etmek kolay olduğu için tercih ediliyor. Kısa sürede imal edilip, istenilen rakam ve harf gruplarına göre bastırılan APP plakalar nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor.

APP plakaların önünü kesmek için 2024 yılından itibaren sıfır ve plaka değişikliği yapılan ikinci el araçlarda karekodlu plakaların kullanılmaya başlaması da işe yaramadı.

Sahte plaka basıyorlar

Yasal plakaların basım yetkileri Şoförler Esnaf Odası'nda bulunuyor. Her ilçede bulunan Şoförler Esnaf Odaları'na gidilerek yeni plakalar yasal düzenleme çerçevesinde basılıp mühürlenerek plakanın sahibine teslim ediliyor. Odalarda, isteğe göre rakam ve harf belirtilerek plaka basımı mümkün olmuyor. Devlet tarafından belirlenen ve noter tarafından tasdiklenen belgeyle birlikte başvuru yapılması halinde yeni basılmış plakalar alınabiliyor. Bundan dolayı odaların dışında basım yapan her yer sahte plaka basıp sahte mühür kullanarak plakaları yasa dışı şekilde satıyor.

APP plaka kullananlara yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı uyarıda bulunmuştu. Yapılan uyarı kapsamında sahte veya APP plaka kullananların derhal bu plakaları çıkartarak devletin belirlediği standartlara uygun plakalara geçiş yapılması belirtildi.

32 bin lira cezası var

APP plaka kullanmanın suç ve cezai yaptırımları olduğunu açıklayan EGM "APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir" duyurusunda bulundu.

TÜVTÜRK uyardı

Araç muayene istasyonlarını işleten TÜVTÜRK, plaka yönetmeliğini açıkça belirtti. TÜVTÜRK'teki açıklamada şu detaylar yer aldı:

"Plaka Yönetmeliği Hakkında

Plakaların Yönetmelikte Tariflendiği Koşullara Uygun Olarak Araca Monte Edilmiş Şekilde Kullanılması

-Plaka üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek şekilde vida, yansıtıcı, boya vb. herhangi bir müdahalede bulunulmuş, onarım yapılmış plakalar,

-Üzerinde bulunması zorunlu olan dalgalı çizgi şeklindeki hologram, TR ve Ayyıldız şeklindeki hologramın bulunmadığı plakalar,

-Plakayı basmaya yetkili kurumun kullandığı karakter ve rakamların, karakter kalıpları dışına çıkarılarak harf ve rakamların kalın boyandığı plakalar,

-Plaka basmaya yetkisi olmayan bir kurum/kişi tarafından yönetmelikte gösterilen şekil ve şartların dışında basılan plakalar,

-Okunamayacak derecede yırtılmış, delik, hasar görmüş, karakterleri silinmiş olan plakalar,

-Üzerine folyo yapıştırılan, şeffaf örtü konulan plakalar

-Araçta okunamayacak şekilde bir yere monte edilen plakalar

-Üzerinde yetkili kurum onay mühürü bulunmayan plakalar

-Plaka üzerinde bulunan harf karakterlerinin yakın alanında, kenarında, üstünde, ortasında vida ve vida deliği olma durumu Ağır Kusur olarak değerlendirilmektedir."