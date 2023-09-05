SWIFT Terimi Nedir? Neye Yarar?

Rusya - Türkiye arasında tahıl koridorunun yeniden tahsis edlmesi için yapılan görüşmelerde masaya gelen swift konusu merak edilen konular arasına girdi.



Bankalar kendi aralarında ülkeden ülkeye nasıl para transferi yapıyor? SWIFT kodu nedir?

SWIFT kodu ile, dünya çapında bankalar ve finansal kurumlar arasında para transferi yapmak mümkün. Bankaların elektronik olarak bilgi göndermesine ve mesajlaşmasına olanak tanıyan Swift ağı, BIC terimi (Business Identifier Code) ile genelde birbirinin yerine kullanılır.

SWIFT ağı ile oluşturulan kodlarla bankalar arasında kolay para transferi sağlanır. Örnek olarak Türkiye'den Fransa'ya uluslararası para transferi yapmak için bir SWIFT/BIC koduna ihtiyaç vardır.

SWIFT/BIC nelerden oluşur?

Bir SWIFT kodu 8-11 karakterden oluşur. Bankayı, ülkenizi, yerinizi ve şubenizi tanımlayan bir formatı izler.

İlk dört harf bankayı temsil eder ve genellikle banka adının kısaltılmış halidir.

Ülke kodu iki harftir, Bankanın bulunduğu ülkeyi gösterir.

Konum kodu, harf veya rakamlardan oluşturulmuş iki karakterdir. Bankanın genel merkezinin nerede olduğunu belirtir.

Şube kodu, 3 basamak özel bir şubeyi tanımlar.