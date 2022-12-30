Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde üretim yüzde 14,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, üretim miktarları, 2022'de geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 14,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,7 artış, sebzelerde yüzde 0,5 azalış gösterdi.

Üretim miktarları bu yıl yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 70,2 milyon ton, sebzelerde 31,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 26,8 milyon ton oldu.

Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 21,3 artarak yaklaşık 38,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 11,9 artarak 19,8 milyon tona, mısır üretimi yüzde 25,9 yükselerek 8,5 milyon tona, arpa üretimi yüzde 47,8 artarak 8,5 milyon tona, çavdar üretimi yüzde 36,5 yükselerek 273 bin tona ve yulaf üretimi yüzde 32,2 artarak 365 bin tona ulaştı.

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretimi yüzde 22,1 artarak 580 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 75,4 yükselerek 400 bin ton, yumru bitkilerden patates üretimi yüzde 2 artarak 5,2 milyon ton, kuru fasulye yüzde 11,5 azalarak 270 bin ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 14,8 azalarak 155 bin tona geriledi. Ayçiçeği üretimi yüzde 5,6 artarak yaklaşık 2,6 milyon, tütün üretimi yüzde 15 yükselerek 82,3 bin ton, şeker pancarı üretimi yüzde 6,9 artarak 19 milyon ton olarak hesaplandı.

Meyve ve sebze üretimi

Sebzeler grubunda üretim miktarlarına bakıldığında, hıyarda yüzde 2,6, havuçta yüzde 33,5, salçalık kapya biberde yüzde 2,5 artış olurken, domateste yüzde 0,7, karpuzda yüzde 2,1, kuru soğanda yüzde 6 azalma olduğu görüldü.

Meyveler içinde üretimi, geçen yıla kıyasla elmada yüzde 7,2, üzümde yüzde 13,5, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 13, erikte yüzde 4,9, çilekte yüzde 8,8 ve zeytinde yüzde 71,2 arttı. Ayrıca incir üretimi yüzde 9,4, muz üretimi yüzde 12,9 yükseldi.

Turunçgil meyvelerinden mandalina üretimi yüzde 2,5 artarken, portakal üretimi yüzde 24,1 ve limon üretimi yüzde 14,6 azaldı. Sert kabuklu meyvelerden fındık üretimi yüzde 11,8, Antep fıstığı üretimi yüzde 100,5 arttı.

Süs bitkileri üretimi arttı

Süs bitkileri üretim miktarı 2022 yılında geçen yıla göre yüzde 20,4 arttı. Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçekler yüzde 68,2, diğer süs bitkileri ise yüzde 31,8'lik bir paya sahip oldu.

Kesme çiçek üretimi yüzde 31,9, dış mekan süs bitkileri üretimi yüzde 3,6 yükselirken, iç mekan süs bitkileri üretimi yüzde 17,5 geriledi.