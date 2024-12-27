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Taksiciler asgari ücretin ardından harekete geçti! Zam gelecek mi?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, asgari ücret artışının ardından taksimetre ücretlerine zam yapılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Taksiciler asgari ücretin ardından harekete geçti! Zam gelecek mi?
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Taksiciler, asgari ücret artışının ardından yeniden zam talebinde bulundu. Temmuz ayında tarifelerine yüzde 16,5 oranında zam yapılan taksiciler, ücretlerin güncellenmesi için adım attı. Taksi esnafı ocak ayında tarife ücretlerinin artırılmasını talep etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 6 Ocak 2025'te yapılacak UKOME toplantısında taksimetre ücretlerine zam isteyeceklerini söyledi. 

"Tarife artışının yapılmasını sağlayacağız"

Yazılı açıklamada bulunan Aksu, "Gelen zamlar karşısında esnafımızın mağdur olmaması, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taksi-taksi dolmuş taşıma hizmetine devam edebilmemiz adına 06.01.2025 tarihinde yapılacak UKOME toplantısında görüşülmek üzere taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk. Yapılacak olan UKOME toplantısında esnafımızın beklediği oranda tarife artışının yapılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Güncel taksimetre tarifesi

Sarı taksiler

Açılış 30 TL
Kilometre başına 20 TL
İndi-bindi 100 TL
Turkuaz taksiler

Açılış 34.50 TL
Kilometre başına 23 TL
İndi-bindi 115 TL
VIP taksi

Açılış 51 TL
Kilometre başına 34 TL
İndi-bindi 170 TL
8+1 taksiler

Açılış 39 TL
Kilometre başına 26 TL
İndi-bindi ücreti de 130 TL 

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